Neue Leitungen und ein Hotspot

Vier Stunden benötigte der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung für die Tagesordnung. Allein drei Stunden dauerte die Beratung zur Flächennutzungs- und Bebauungsplanänderung Sebalder Straße. Relevantestes Ergebnis war, dass die Gemeinde die Bedenken der Bürger zur Bauleitplanung ernst nimmt und einige Umplanungen am Bebauungsplanentwurf veranlasst. Die geänderte Fassung des Bebauungsplanentwurfs liegt im April für die Öffentlichkeit aus. Das Gremium stimmte dem Entwurf zu.

Die Bayernwerk Netz GmbH muss im Zuge der Erneuerung der Brücke am Brandbach an der Staatsstraße ihre Versorgungsleitungen verlegen. Dazu wurde eine Trasse ausgewählt, um im Spülbohrverfahren Kabel 1,5 Meter unter der Gewässersohle des Brandbachs von der Bierleinswiese zum Baugebiet am Brandbach zu verlegen. Für diese Arbeiten ist eine wasserrechtliche Genehmigung erforderlich, berichtete Bürgermeister Holger Bezold (FW).

Auch dem Wasserzweckverband der Marloffsteiner Gruppe erteilte das Gremium seine Zustimmung, der wegen des Brückenneubaus Wasserleitungen unter dem Brandbach verlegen muss. Die Arbeiten werden ab Ende März erfolgen.

Mit einer Finanzierungsvereinbarung für einen WLAN-Hotspot am Rathaus befassten sich die Räte anschließend. Eine Ortsbegehung habe zwischenzeitlich stattgefunden, berichtete Bezold. Erfahrungen mit öffentlichen WLAN-Hotspots besitzt das Unternehmen Ites. Dessen Angebot beläuft sich auf über 15 000 Euro, worin Installationskosten in Höhe von 3272 Euro der Firma Schumm enthalten sind. Für die Gemeinde verbleiben als Eigenanteil Kosten von 5218 Euro. Das Gremium beauftragte Bezold einstimmig damit, die Installationsleistungen an die Ites GmbH und Elektro Schumm zu vergeben.

Wie berichtet erhält Dormitz eine Ladesäule mit zwei Ladepunkten für Elektroautos, die im März installiert werden sollen. Um die Parkplatzsituation am Rathaus zu entlasten, hat man sich für die von Bezold vorgeschlagene Variante entschieden, hinter dem Rathaus zwei Parkplätze zu errichten. Die notwendigen Pflasterarbeiten führt der Bauhof in Eigenleistung aus.

In der Kita "Glückskinder" sind mehrere veraltete Kindergarderoben montiert, die aus den 80er Jahren stammen und recht abgenutzt sind, weshalb Eltern und Kita-Leitung den Wunsch nach einer Erneuerung vorgebracht hatten. Es wurden daher bei drei Firmen Angebote eingeholt. Das wirtschaftlichste Angebot hatte die Forchheimer Firma Bindl abgegeben. Der Gemeinderat vergab den Auftrag über den Einbau von 67 Kindergarderoben an Bindl für 18 690 Euro brutto.