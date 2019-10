Neue Bestattungsform in Forchheim

Die Idee stammt von Herbert Fuchs. Der Chef des Gartenamtes hatte angeregt, das Kolumbarium auf dem Alten Friedhof als Bestattungsraum zu nutzen. Rund 160 000 Euro hat die Stadt investiert, um das Gebäude zu erneuern und mit Urnen-Wänden auszustatten.

Das neue Angebot hat sich bereits rumgesprochen. Das Kolumbarium wird im November eröffnet. "Es gibt schon viele Anfragen", sagt Walter Mirschberger, der Chef des Bau- und Grünbetriebes. Daher war es nun hohe Zeit, die Gebühren für die Urnenkammern festzulegen.