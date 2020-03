Neue Abstrichstelle wird im Landkreis Forchheim eingerichtet

Die Stelle ist nur für Personen mit einem Untersuchungsauftrag des Gesundheitsamts Forchheim. Spontane Besuche ohne Auftrag sind zwecklos, wie das Landratsamt mitteilt.

Das Gesundheitsamt ermittelt die Kontaktpersonen ersten Grades einer positiv bestätigten Person und verständigt diese. Diese müssen schnellstmöglich getestet werden und sich in häusliche Quarantäne begeben.

Ablauf

Das Gesundheitsamt informiert die jeweilige Person, dass sie getestet werden soll und teilt den Termin mit. Die Person fährt im Auto zur Abstrichstelle und bleibt im Auto sitzen. Die Person schreibt ihren Vor- und Nachnamen sowie das Geburtsdatum groß auf einen Zettel, den sie in die Windschutzscheibe des Autos legt. Am Kontrollpunkt wird der Name mit der gemeldeten Liste bei geschlossenem Fensterüberprüft. Nur wer vom Gesundheitsamt gemeldet worden ist, kann mit dem Auto passieren und zum Parkplatz vor der Herder-Sporthalle fahren. Dort bleibt die Person im Auto sitzen, lässt das Fenster herunter und der Abstrich wird in wenigen Minuten entnommen. Die Stelle ist mit Personal des Gesundheitsamts Forchheim und dem Bayerischen Roten Kreuz (BRK) ausgestattet.

Dieses sogenannte Drive-by-Verfahren hat den Vorteil, dass ein Ansteckungsrisiko minimiert wird. Für Personen, die kein Auto zur Verfügung haben, wird ein gesonderter Termin vereinbart.

Die Proben

Die beschrifteten Proben werden dann gesammelt in ein Labor gebracht. Nach Vorliegen der Ergebnisse kontaktiert das Gesundheitsamt die einzelnen Personen. Die Ruhalmstraße, die zum Parkplatz vor der Herder-Sporthalle führt, ist deshalb für den normalen Verkehr gesperrt.

Bei der Abstrichstelle erfolgt keine Behandlung, Untersuchung oder Diagnostik der jeweiligen Personen. Es wird nur der Abstrich entnommen.

Verhaltensregeln für Personen

1. Personen, die Krankheitssymptome haben: Rufen Sie Ihren Hausarzt an! Alternativ können Sie auch den kassenärztlichen Bereitschaftsdienst unter der Telefon 116117 kontaktieren.

Das Klinikum Forchheim wird nur noch Abstriche bei stationären Patienten vornehmen.

2. Personen, die aus Risikogebieten kommen und keine Symptome haben: Vermeiden Sie unnötige Kontakte und bleiben Sie zu Hause! 3. Personen, die engen Kontakt zu Infizierten hatten: Rufen Sie beim Gesundheitsamt an, Telefon 09191/86-3504, auch wenn Sie keine Krankheitssymptome haben!

Weitere Hinweise:

"Wir müssen jetzt gemeinsam zum Wahl unserer Bürger die Ausbreitung verlangsamen und verzögern", erklärt Landrat Hermann Ulm (CSU). "Das Wichtigste für jeden einzelnen von uns ist Kontaktminimierung und Hygiene. Nur gemeinsam können wir diese außergewöhnliche Lage bewältigen. Deshalb appelliere ich an alle, sich an diese Hinweise zu halten und soweit wie möglich die sozialen Kontakte einzuschränken."

Wichtig sei auch, einen klaren Kopf zu behalten. Gleichgültigkeit sei genauso falsch wie Panik. Bei Informationen sollte man auf seriöse Quellen achten. Medizinisch fundierte Informationen sind zu finden auf den Seiten des Robert-Koch-Instituts (www.rki.de) sowie Verhaltensregeln bei der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung unter www.bzga.de. Es sind auch folgende überregionale Hotlines eingerichtet: Bundesgesundheitsministerium unter 030/346-465-100 oder Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit unter 09131/6808-5101.