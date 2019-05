Nachbarschaftshilfe in Forchheim: Wenn es ohne Hilfe schwer wird

Ein Gruß im Treppenhaus, vielleicht einmal ein Paket annehmen, wenn nebenan niemand Zuhause ist. Damit ist für die meisten Nachbarn dann aber auch schon Schluss. "Dass aus Fremden Nachbarn werden, das geschieht nicht von allein", heißt es in einem Lied.

Dabei will in Forchheim künftig eine organisierte Nachbarschaftshilfe für das gesamte Stadtgebiet helfen. Begleitet wird die Nachbarschaftshilfe von Kathrin Reif, Leiterin des Bürgerzentrum-Mehrgenerationenhauses. "Jeder kann sich einbringen. Man muss nur die eigenen Stärken und Ressourcen finden", sagt Reif. So habe erst vor kurzem eine Dame im Rollstuhl angeboten, für andere kleine Einkäufe zu erledigen.

"Wie ein guter Nachbar"

Helfen sollen die Ehrenamtlichen bei allem, "was ein guter Nachbar auch tun würde": Einkaufen, den Hund Gassi führen oder ein Regal reparieren. Große Handwerkertätigkeiten, Pflegeleistungen oder regelmäßige Wohnungsreinigung sollen aber nicht dazugehören. Denn das soll Sache der Profis bleiben. Außerdem solle keine Konkurrenz, etwa zu Handwerksbetrieben, entstehen.

Die Zielgruppe der Nachbarschaftshilfe werden Senioren, junge Familien oder Menschen mit Behinderung sein. Generell steht die Nachbarschaftshilfe aber allen offen, die in eine Notlage geraten sind. Vor allem sollen durch das Ehrenamt aber Kontakte geknüpft werden, mit dem Namen auf dem Klingelschild des Nachbarn soll sich ein Gesicht verbinden. "Der menschliche Kontakt steht im Vordergrund", sagt Diakonin Beate Wagner.

Bedarf für eine solche Hilfe gebe es in Forchheim, bestätigt Lisa Hoffmann vom Seniorenbeirat. Immer wieder werde danach gefragt. "Wir wollen die Senioren unterstützen, Kontakte zu knüpfen, damit sie nicht vereinsamen", sagt sie. Organisiert wird die Nachbarschaftshilfe von Ratio, dem Träger des Bürgerzentrum-Mehrgenerationenhauses, und dem Seniorenbeirat Forchheim. So sind die Ehrenamtlichen auch während ihrer Arbeit versichert.

Mehr Informationen

Infoveranstaltung Für alle Interessierten, die sich ehrenamtlich einbringen möchten, findet am Dienstag, 4. Juni, um 17.30 Uhr im Bürgerzentrum (Paul-Keller-Straße 17, Forchheim) eine Infoveranstaltung statt.

Beginn Je nachdem, wie viele Helfer sich bei der Infoveranstaltung finden, könnte die Nachbarschaftshilfe schon im Juli startenfr