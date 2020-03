Nach "Kneipenfetzt"-Absage in Forchheim: Ein Kasten Bier für Ticketbesitzer, die sich solidarisch zeigen

Das für den 28. März geplante "Kneipenfetzt"-Festival in Forchheim ist wegen der Ausbreitung des Coronavirus vorsorglich abgesagt worden. Nach der Absage des Festivals haben sich die Veranstalter vom Jungen Theaters und die Brauerei Greif in Forchheim eine besondere Aktion ausgedacht:

Forchheim: Ein Kasten Bier für Ticket-Besitzer

Jeder der im Vorverkauf ein Ticket für "Kneipenfetzt 2020" erworben hat und es aus Solidarität mit den Organisatoren nicht erstattet bekommen will, kann stattdessen am Freitag, 13. März, und am Samstag, 14. März, bei der Greif-Brauerei (Serlbacher Straße 10, 91301 Forchheim) einen Kasten Freibier abholen.

160 Kästen "Kneipenfetzer" stehen bereit

160 Kästen vom extra für das Festival gebraute "Kneipenfetzer"-Bier stehen bereit. Die Aktion gilt solange der Vorrat reicht. Die Greif-Brauerei hat am Freitag von 8 bis 18 Uhr und am Samstag von 10 bis 14 Uhr geöffnet. Lediglich die 3,10 Euro Kastenpfand müssen gezahlt werden.

"Nach unserer Ankündigung haben wir so viel Unterstützung erfahren", erklärt Ulli Raab vom Jungen Theater. Wegen des hohen Aufwandes an Zeit, Planung und Geld hätte das Festival nicht verschoben werden können. Das nächste "Kneipenfetzt"-Festival findet am 20. März 2021 statt.

Der Großteil der Menschen in Forchheim habe sehr verständnisvoll auf die Absage reagiert und ihre Solidarität mit den "Kneipenfetzt"-Organisatoren signalisiert, sagt Raab. Aus Dankbarkeit, weil derart viele Ticketbesitzer ankündigten, ihre bereits gekauften Karten nicht mehr zurückgeben zu wollen, hätten sich die "Kneipenfetzt"-Organisatoren für die Bier-Aktion entschieden.