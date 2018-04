Nach Brand am Kaiserstrand in Forchheim: Veranstalter will am 3. Mai eröffnen

Auch 2018 wird die geschichtsträchtige Kaiserpfalz im historischen Stadtkern Forchheims wieder den Kaiserstrand beherbergen. Die Veranstalter "DINGER + BOUBAKER" erklären in einer Pressemitteilung, dass sie alles daran setzen, den Eröffnungstermin am 3. Mai halten zu können."Denn am Montag, den 09.04. erreichte sie eine Schreckensnachricht", heißt es in dem Schreiben.Die Ausschankhütte am Forchheimer Stadtstrand, in unmittelbarer Nähe zur Kaiserpfalz, brannte an diesem Montagmorgen lichterloh . Die Kripo Bamberg hat die Ermittlungen aufgenommen.Anwohner bemerkten das Feuer und alarmierten die Feuerwehr, die den Brand schnellunter Kontrolle brachte. "Wir sind sehr froh, dass keine Menschen zu Schaden gekommen sind und danken den aufmerksamen Anwohnern und der Feuerwehr vielmals", so Jan Dinger von der Eventagentur. Die genaue Ursache, warum die Hütte in der Nacht brannte, habe laut den Veranstaltern auch durch die polizeilichen Ermittlungen nicht eindeutig geklärt werden können. "Natürlich bringt das jetzt den Zeitplan durcheinander, weil wir nun erst mal nicht mehr auf die geplante Infrastruktur am Kaiserstrand zurückgreifen können, aber wir sind zuversichtlich, dass wirden Strand trotz allem eröffnen können und den Besuchern wieder ein tolles Sommererlebnis bieten können", erklärt Ines Boubaker.