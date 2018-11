Mysteriöser Ladendiebstahl in Forchheim: Sturmhaube und gefüllte Einkaufskörbe

In einem Einkaufszentrum in der Willy-Brandt-Allee in Forchheim sind am Mittwochnachmittag drei georgische Asylbewerber bei einem Ladendiebstahl erwischt worden. Vorausgegangen war die Mitteilung des Ladendetektivs, dem die drei zuvor in verdächtiger Weise aufgefallen waren. Als die drei Verdächtigen nach Verlassen des Geschäfts einer Kontrolle unterzogen wurden, wurde bei einem von ihnen eine Sturmhaube gefunden. Die Haube stammte nachweislich aus dem Sortiment des Einkaufszentrums. Im Geschäft selber wiurden bei einer anschließenden Suche noch zwei gefüllte Einkaufskörbe gefunden, die augenscheinlich versteckt positioniert wurden, um diese später aus dem Laden schmuggeln zu können. Gegen die drei Verdächtigen wurde ein Strafverfahren wegen Ladendiebstahls und versuchten Ladendiebstahls eingeleitet. Ob die entwendete Sturmhaube für die Begehung von etwaigen Anschlussstraftaten Verwendung gefunden hätte, ist nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen der Polizei Forchheim.