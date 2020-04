1. Führungsgruppe Katastrophenschutz (FüGK) am Forchheimer Landratsamt aktiviert Am Forchheimer Landratsamt wurde die Führungsgruppe Katastrophenschutz (FüGK) aktiviert, die die Corona-Bekämpfung koordiniert. Sie trifft die Entscheidungen und gibt diese an die untergeordneten Stellen (Hilfsorganis...