Mit Baby in die Sauna: Königsbad Forchheim bietet ungewöhnlichen Kurs an

Peter Lutz ist ein ehrlicher Mann. "Mir hat's den Vogel rausgehauen, als ich von der Sauna für Babys erfahren habe. 'Tut das den Babys gut?', hab' ich mich gefragt." Seitdem sind fast zwei Jahre vergangen. Heute ist der Marketingleiter des Forchheimer Königsbads überzeugt: "Ich hatte Vorurteile. Die Babysauna ist eine Supersache, eine Wohlfühleinheit für Mutter und Baby."

Eigene Erfahrungen haben Kathrin aus Buttenheim und Katharina aus Forchheim. Die beiden jungen Frauen absolvieren derzeit gemeinsam mit ihren Kindern Henri, fünf Monate, und Mia, neun Monate, einen Babysauna-Kurs. Sechsmal haben sie in je zweieinhalbstündigen Treffen bei der examinierten Kinderkrankenschwester Nadine Hemme gelernt, wie Saunieren auf den menschlichen Körper wirkt, speziell bei Babys.