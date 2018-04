Media-Markt in Forchheim: Der Eröffnungstag steht fest

Seit der Alphatecc im Globus-Markt geschlossen hat, fiebern viele Forchheimer der Eröffnung eines neuen Ladens auf der Fläche entgegen. Zuerst hätte es eine große Bäckerei werden sollen, dann kam der Paukenschlag: Media-Markt wird in Forchheim eine Filiale eröffnen.Nachdem nun wochenlang gearbeitet wurde, beginnt es, richtig nach Media-Markt auszusehen. Der Schriftzug ist angebracht und die ersten Regale sind aufgebaut. Auch einige Produkte sind bereits angeliefert. Für die Eröffnung am 3. Mai ist eine verfrühte Öffnungszeit geplant. Auch Spezialangebote sollen die Kunden anlocken.Hintergründe und weitere Bilder von innen finden Sie hier im inFrankenPlus-Artikel oder am Freitag im gedruckten Fränkischen Tag Forchheim.