Matthias Fuchs für sein Lebenswerk zum Ehrenbürger ernannt

Die Gemeinde Dormitz hat einen neuen Ehrenbürger: In einer kleinen Feierstunde wurde Zweitem Bürgermeister Matthias Fuchs dieser Titel zuteil. Die Liste der Verdienste für die Laudatio war groß. Familie und Wegbegleiter feierten zusammen mit Gemeinderäten und Vertretern der Kirche den neuen Ehrenbürger. Für den Jubilar ist das Antragen der Ehrenbürgerschaft eine besondere Auszeichnung für sein Lebenswerk, wie man dies sonst nur bei hochrangigen Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens kennt. "Zweifelsohne ist Matthias Fuchs eine solche Persönlichkeit in der Gemeinde", sagte Bürgermeister Holger Bezold (FW). Der Gemeinderat hat deshalb einstimmig beschlossen, dass die Leistungen von Matthias Fuchs größten Respekt und höchste Anerkennung verdienen. "Jemandem zu danken, ihm zu sagen, das hast du toll gemacht, um damit seine Leistungen zu würdigen, das kommt heutzutage leider immer häufiger zu kurz", meinte Bezold. Im April 1965 in Marloffstein geboren, dort aufgewachsen, kam Matthias Fuchs 1988 nach Dormitz. Seit dieser Zeit hat sich Fuchs in den vergangenen 32 Jahren vielfältig für Dormitz engagiert. In Bezolds Ausführungen kam deutlich zum Ausdruck, dass sich beide über Jahre hinweg auch auf der politischen Bühne gut verstanden haben. "Man konnte sich stets auf ihn verlassen und man wusste auch stets, woran man war", führte Bezold aus. Die Hilfe am Menschen sei ihm schon immer ein Anliegen gewesen, und so wurde Fuchs in Marloffstein Mitglied der Feuerwehr, mit der er immer noch eng verbunden ist. Diese Kontakte nach Mittelfranken nutzte der neue Ehrenbürger mit Weitblick für Alarmübungen mit der Feuerwehr Uttenreuth. Von seinem Fachwissen habe die Gemeinde besonders in seiner Zeit als Kommandant profitiert, in der er den Anstoß für den Anbau einer weiteren Fahrzeughalle sowie die Anschaffung eines Mehrzweckfahrzeuges gegeben habe. Matthias Fuchs war nicht nur für die Feuerwehr tätig, sondern auch für das Bayerische Rote Kreuz. Sein Einsatz und Wirken war auch bei der Verwirklichung der Wache in Großgeschaidt für das Rote Kreuz "Erlanger Oberland" zu spüren, wo er selbst beim Bau der Wache mit Hand anlegte. "Dieses Fachwissen gepaart aus Feuerwehr- und Sanitätsdienst hat er für die Ausbildung von Ersthelfern im weiteren Umkreis von Dormitz weitergegeben. Es war ihm eine Herzensangelegenheit, so viele Menschen wie möglich in Erster Hilfe zu unterrichten", lobte der Bürgermeister. Bezold sagte weiter: "Kindern hat er den richtigen Umgang mit der Ersten Hilfe beigebracht. Beim Dorfjubiläum 2017 gelang ihm mit der Kinder- und Jugendfeuerwehr ein bemerkenswerter Auftritt, als diese zeigten, wie einfach Wiederbelebung sein kann, oder wie einfach es ist, eine Intubation am Patienten durchzuführen. Seinem Engagement ist es zu verdanken, dass Dormitz eine aktive mitgliederstarke Kinder- und Jugendfeuerwehr hat." Der Erfolg habe sich 2019 gezeigt, als diese Jugendfeuerwehr ihr 20. Jubiläum feierte.

First Responder"

"Ein weiteres Projekt sind deine First Responder, die ohne dein Wirken nie entstanden wären", würdigte Bezold den Geehrten. Dass Dormitz zwischenzeitlich über drei öffentliche Defibrillatoren verfügt, sei ebenfalls dem Engagement von Matthias Fuchs zu verdanken. Fuchs ist nur für die Blaulichtfamilie tätig, sondern er war in vielen Bereichen der örtlichen Gemeinschaft aktiv. Seit 30 Jahren ist er im Überparteilichen Wählerblock (ÜWB) kommunalpolitisch aktiv, seit 2014 im Gemeinderat und Zweiter Bürgermeister. "Als Ratsmitglied ist er ein geschätzter, loyaler und fairer Diskussionspartner, der Entscheidungen akzeptiert und toleriert. Du bist ein Marloffsteiner Kind und im Herzen ein richtiger Dormitzer", sagte Bezold, "wer dich jedoch genauer kennt, weiß, dass in dir auch ein europäisches Herz, nämlich ein französisches Herz schlägt." Denn Fuchs setzt sich für die Partnerschaft mit der Partnergemeinde Clairoix mit Leidenschaft ein und schwärmt von der Freundschaft mit den Franzosen. "Für ein friedliches Europa sind Menschen wie du unverzichtbar", meinte der Bürgermeister, "du bist für viele in der Gemeinde ein Kumpel, Freund, Optimist und Mutmacher. Und solche Menschen braucht unsere Gesellschaft mehr denn je." " Mit deinem vielfältigen Engagement und deiner Lebensleistung bist du für alle ein großes Vorbild", würdigte Holger Bezold die Lebenseinstellung des neuen Ehrenbürgers und überreichte ihm die Urkunde. Sichtlich bewegt bedankte sich der Geehrte bei den Gemeinderäten und Bürgermeister. Er habe es gar nicht glauben können, als er die Einladung bekommen habe. Er sprach seinen Dank aus an alle, die ihn unterstützt hätten, besonders seiner Familie.