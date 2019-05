Marktladen Wiesenttal kann sich "knapp" behaupten

Eine erfreuliche Bilanz legte der Vorstandsvorsitzende der Verkaufsgenossenschaft "Marktladen Wiesenttal", Wolfgang Rieger, in der ordentlichen Mitgliederversammlung im Hotel "Goldner Stern" in Muggendorf vor. Über dem Eingang des Ladens am Muggendorfer Marktplatz lädt ein großes Schild dazu ein: "Einkaufen, wo wir zu Hause sind". Das mag sicherlich so manchen Kunden neugierig machen, sich hier mal umzuschauen. Positiv sei auch die Tatsache, dass sich das Sortiment des Ladens auf einer Verkaufsfläche von 220 Quadratmetern von Anfang an an den Wünschen seiner Kunden orientiere. Aber auch die stets freundlichen Verkäuferinnen könnten ihren Beitrag zum Erfolg des "kleinen Kaufhauses" beitragen. Das veranlasste Wolfgang Rieger auch zu einem großen Dankeschön an die fünf Mitarbeiterinnen, die in Voll- und Teilzeit sieben Tage in der Woche für ihre Kunden da sind. Die Genossenschaft zähle zurzeit 101 Mitglieder, welche Anteile in Höhe von 47.000 Euro zeichneten, sagte Wolfgang Rieger in seinem Rückblick.

Lebensmittelkontrollen

Es finden regelmäßig Lebensmittelkontrollen durch das Landratsamt Forchheim statt. Auch im abgelaufenen Geschäftsjahr habe es Lob von den Kontrolleuren gegeben. Auch die Prüfungen im Auftrag der Rewe-Gruppe habe der Laden 2018 sehr gut bestanden. Der Vorsitzende des Aufsichtsrates, Günther Werner, schlug der Versammlung die Entlastung des Vorstands vor, was diese denn auch einstimmig beschloss. Wolfgang Rieger sagte zum Schluss, dass sich der Marktladen in seiner jetzigen Form knapp behaupten könne. Dazu trügen auch die Touristen bei, die im Sommer gerne hier einkaufen würden.