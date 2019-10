Markt Wiesenttal will attraktives Lebensumfeld schaffen

"Lebendiges Wiesenttal" heißt ein neues Projekt, welches der Markt Wiesenttal, seine drei Kirchengemeinden Muggendorf, Streitberg und Wüstenstein und die Diakonie Bamberg-Forchheim angestoßen haben. Hierzu findet ein Informationsabend am Dienstag, 15. Oktober, um 19 Uhr im Dekanatszentrum Muggendorf statt. Ideen gemeinsam entwickeln, dazu soll das Projekt anregen. "Lebendiges Wiesenttal" sei ein Quartiersmanagement-Projekt, in welchem es um die Weiterentwicklung aller Gemeindeteile im Markt Wiesenttal gehe, erklären Dekan Günther Werner, Bürgermeister Helmut Taut (FW) und Diakonie-Abteilungsleiter Wolfgang Streit. Die Inhalte und Ziele des Projektes sollen gemeinsam mit den Einwohnern entwickelt werden, um bestmöglich auf deren Bedürfnisse eingehen zu können. Hierbei gehe es darum, die Lebensbedingungen im Markt Wiesenttal zu stabilisieren, aufzuwerten und, wo nötig, zu verbessern, um durch ein attraktives Lebensumfeld für die Bürger die Gemeinde für die Zukunft fit zu machen. Dabei habe man jedes Lebensalter der Menschen im Blick. Außergewöhnlich und innovativ an dem Projekt sei, dass ein Quartiersmanagement, welches man bisher nur aus dem städtischen Umfeld kennt, auf die Bedingungen einer ländlichen Flächengemeinde übertragen werde. Ansprechpartnerin wird Diana Könitzer sein, für die eine Halbtagsstelle eingerichtet wird. Start ist der 1. Dezember. Finanziert wird das Vorhaben aus Mitteln der Fernsehlotterie und der Diakonie.