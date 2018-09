Mann schlägt Arbeitskollege mit Metallstange nieder

Von Julia Heimberger

Im Februar 2018 kam es in einer Brauerei im Landkreis Forchheim unter zwei Arbeitskollegen zum Streit wegen einer offenen Tür am Arbeitsplatz. Während der 47-jährige Angeklagte bei Minusgraden Arbeitsmaterialien nach draußen zu tragen hatte und dafür die Tür offen ließ, sah das sein 48-jähriger Kollege ganz anders. Dieser hatte bereits Schnupfen und schloss die Tür. Der Angeklagte fragte ihn daraufhin, warum die Tür nun zu sei, da packte das spätere Opfer seinen Kollegen am Kragen, beide rangen miteinander und stürzten schließlich über einige Kisten auf eine Palette. Dabei fiel der Angeklagte unter seinem Kollegen und stieß sich den Kopf blutig. Zwei herbei geeilte Kollegen trennten die beiden Streitenden und alle Beteiligten kehrten an ihren Arbeitsplatz zurück.

Plätzlich kam ein Schlag von hinten

Der 48-jährige Geschädigte berichtete, dass er nur wenige Minuten nach der Rangelei vor einem Regal stand und Kisten eingeräumt hätte, "da kam ein richtig gescheiter Schlag von hinten, ich bin in die Knie gegangen und mir wurde ganz schwarz vor Augen". Seinen Angreifer und den Schlag habe er nicht gesehen, nur ein paar Schuhe und eine Metallstange, die in Richtung Boden zeigte. Ein anderer Arbeitskollege nahm aus den Augenwinkeln war, wie sein Kollege am Boden krabbelte. "Ich dachte erst, er hätte einen Schwächeanfall, aber dann hab ich den anderen Kollegen hinter ihm mit dem Metallrohr gesehen", sagte der 27-jährige Kollege vor Gericht aus. Den Schlag an sich habe er aber nicht gesehen. Der Angeklagte habe dabei hinter dem Verletzten gestanden und eine Metallstange in der Hand gehabt. Zusammen mit seiner Kollegin habe er den benommenen Kollegen auf eine Bank gesetzt. Der Angeklagte sei dann vom Chef nach Hause geschickt worden.

Der niedergeschlagene Kollege suchte einen Arzt auf, welcher einen geprellten Halswirbel, eine Beule am Kopf und daraus resultierende Schmerzen diagnostizierte. Die Tatwaffe, eine Metallstange aus dem Betrieb, wurde von der Staatsanwaltschaft sichergestellt. Eine Untersuchung fand aber laut Richterin Silke Schneider nicht statt, "die haben ja 1000 Leute in der Hand gehabt".

Täter litt unter Fremdenfeindlichkeit des Opfers

Der albanische Angeklagte sagte, dass er auf der Arbeit unter der fremdenfeindliche Haltung und entsprechende Aussagen des Geschädigten litt. Er habe sich oft Sätze wie "Geht doch wieder nach Hause, wo ihr herkommt" und ähnliches anhören müssen. Da ihn sein Kollege zuerst angegriffen habe, habe dies nach Aussagen seines Anwaltes zu einem "Augenblicksversagen" geführt.

Amtsrichterin Silke Schneider befand, dass die Tat noch glimpflich ausgegangen sei: "Das war sehr gefährlich, wenn Sie ihn am Kopf getroffen hätten, wäre das eventuell tödlich gewesen." Der Angeklagte gab die Rangelei zu, den Schlag mit dem Roh stritt er jedoch vehement ab. Da ihn jedoch zwei Zeugen eindeutig und glaubhaft belasteten, stimmte die Richterin dem Strafmaß des Staatsanwaltes zu. "Es waren außer Ihnen nur vier andere mit auf der Arbeit, es kann gar kein anderer gewesen sein", stellt Richterin Schneider fest. Da der Angeklagte keine Vorstrafen hat, verurteilte sie ihn zu elf Monaten Haft mit drei Jahren Bewährung. Weiterhin muss er 500 Euro an den Brückla e.V. in Forchheim bezahlen. Das Urteil ist rechtsgültig.