Lumpenball am Rosenmontag abgesagt

Der Lumpenball am Rosenmontag hat eine lange Tradition. Doch die ist nun offensichtlich Geschichte. Nachdem die Veranstaltung im letzten Jahr schon nicht stattfand, wollte Ulrich Pechtold die Party noch ein letztes Mal steigen lassen, bevor die Jahnhalle abgerissen wird.

Aufgrund der zu geringen Ticketnachfrage teilte Pechtold jedoch nun mit, dass die Feier am kommenden Montag ausfallen wird. "Der Vorverkauf war ganz schwach", sagt Pechtold und zieht nun die Reißleine.

Wer sich bereits Karten besorgt hat, kann sie für den Faschingstanz am Samstag verwenden oder zurückgeben. Am Samstag spielen "Die Schornsteinfeger" beim Faschingstanz in der Jahnhalle.

"Es ist kein Beinbruch oder Drama", meint Petzold, "nur schade." Das Interesse hatte in den letzten Jahren, als die SpVgg Jahn den Ball noch organisierte, schon nachgelassen. Im letzten Jahr ist er sogar ganz ausgefallen.