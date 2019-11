Ludwig Brütting kandidiert nicht mehr, dafür steht ein CSU-Mann auf der FW/BB-Liste

Im TSV-Sportheim in Ebermannstadt fand die Nominierungsversammlung der Freien Wähler/Bürgerblock (FW/BB) Ebermannstadt statt. Der Vorsitzende Dieter Kemmerth konnte zahlreiche Mitglieder und Bürgermeisterin Christiane Meyer (NLE) begrüßen, die sich für eine gemeinsame Politik mit den FW/BB in ihrer bisherigen Amtszeit bedankte. Auch die Stadträte Brigitta Dörfler und Ludwig Brütting sowie das neue Gesicht bei den FW/BB, Richard Wiegärtner (bisher CSU), waren vor Ort. Ludwig Brütting, der nach 36 Jahren kein Stadtratsmandat mehr anstrebt und auch als Kreisrat nicht mehr kandidiert, bedankte sich für die gute Zusammenarbeit mit der Bürgermeisterin. Auch freue er sich, Richard Wiegärtner bei den Freien Wähler/Bürgerblock begrüßen zu können, der als amtierender Stadtrat herzlich willkommen sei. Auf der FW-Kreistagsliste, so hob Brütting hervor, würden sich trotz seines Verzichts zur Kandidatur drei Kandidaten aus Ebermannstadt zur Wahl stellen. Neben der Bürgermeisterin Christiane Meyer werden noch der FW/BB-Vorsitzende Dieter Kemmerth und Paul Steinlein kandidieren. Ludwig Brütting wurde einstimmig zum Wahlleiter ernannt, ebenso sein Stellvertreter Thorsten Götz. Der Vorschlag von Ludwig Brütting, über die Liste im Blockverfahren abzustimmen, wurde von allen 17 Wahlberechtigten befürwortet. Der Wahlvorschlag der 20 Stadtratskandidaten wurde in geheimer Wahl von allen 17 Wahlberechtigten angenommen.

Die Stadträtin Brigitta Dörfler belegt dabei Platz1, gefolgt von Paul Steinlein auf Platz 2. Der Stadtrat Richard Wiegärtner belegt Platz 3. Vorsitzender Dieter Kemmerth steht auf Platz 4. Die jüngste Kandidatin auf Platz 5 ist Tanja Alberth. Ludwig Brütting bedankte sich bei den Versammlungsorganisatoren Jürgen Krause und Dieter Kemmerth.

Die Liste

Liste der Freien Wähler/Bürgerblock Ebermannstadt: 1. Brigitta Dörfler, 2. Paul Steinlein, 3. Richard Wiegärtner, 4. Dieter Kemmerth, 5. Tanja Alberth, 6. Erich Steinlein, 7. Wolfgang Dörfler, 8. Jürgen Krause, 9. Elke Martin, 10. Dieter Scholz, 11. Holger Köferlein, 12. Ulrich Hellmann, 13. Andrea Modsching, 14. Jürgen Bezold, 15. Waltraut Ott, 16. Bastian Steinlein, 17. Lothar Götz, 18. Florian Frömmel, 19. Rainer Bieneck, 20. Peter Schatz.