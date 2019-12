Lichtpunkte am fränkischen Nachthimmel: Astronom klärt auf

In der Nacht von Freitag auf Samstag (28. Dezember 2019) haben mehrere, akkurat übereinander angeordnete Lichtpunkte am Himmel über Franken aufgeleuchtet. Frank Fleischmann, Betreiber der Feuerstein-Sternwarte bei Ebermannstadt (Kreis Forchheim), erreichten daraufhin viele Anrufe von aufgeregten Menschen aus Oberfranken und Mittelfranken. Im Gespräch mit inFranken.de erklärt der Astronom, was es damit auf sich hatte.

Lichterkette am Nachthimmel: Musk-Satelliten werfen Lichtreflexionen

Bei den Lichtpunkten habe es sich um Lichtreflexionen von Satelliten gehandelt, die Teil des Raumfahrtprojektes von Tesla-Gründer Elon Musik seien, erklärt Fleischmann. Diese seien erst kürzlich von einer Rakete abgeworfen worden und schweben deshalb relativ nah beieinander in der Erdumlaufbahn umher. In mehrere Hundert Kilometern Höhe sollen die "Starlink"-Satelliten Internetzugang an den abgelegensten Orten des Planeten möglich machen. "Von Tag zu Tag wird ihr Abstand größer. Die präzise Anordnung, die am Wochenende zu sehen war, wird sich bald verändern", sagt der fränkische Astronom. Ein Kollege Fleischmanns, der eigentlich die aktuell gut sichtbare Venus in einem Foto festhalten wollte, erkannte die Leuchtpunkte und drückte ab.