Leutenbacher Bürger wollen Informationen zu Hochwasserschutz und Dorfladen

Bemerkenswert groß war in Leutenbach der Andrang zur Bürgerversammlung im Gasthaus Drummer. Bürgermeister Florian Kraft (FW) kam auch auf den Hochwasserschutz zu sprechen - ein Thema, was vor allem die Bürger in Mittelehrenbach, Leutenbach und Kirchehrenbach betrifft. Eine Zuhörerin bemängelte, das Hochwasserproblem werde nicht richtig angegangen. Florian Kraft verwies auf laufende Gespräche und Pläne, die schon beauftragt seien. Gemeinderat Raimund Dörfler (WvE) verwies auf die verpasste Chance, das Thema Hochwasser in Mittelehrenbach und Leutenbach im Rahmen einer Flurbereinigung zu erledigen. Beide Orte lehnten die Flurbereinigung früher ab und stiegen aus.

Wie steht es um den Dorfladen?

Ein Zuhörer wollte in der lebhaften Aussprache wissen, wie es um den Dorfladen steht. Die Kommune kaufte, so Bürgermeister Kraft, vor etwa drei Jahren das Volksbankgebäude in Leutenbach mit dem Ziel, dort einen Dorfladen zu etablieren. Zusätzlich wurde die Fassade mit 18.000 Euro erneuert. Der Fußboden wurde im Bereich des Ladens erneuert und eine Rampe angelegt. Ein Ladeninteressent erhielt einen Mietvertrag für die Geschäftsräume und die Halle zu günstigen Konditionen. Nachdem der Mieter schon mehrmals einen Öffnungstermin selbst genannt und verstreichen hat lassen, forderte die Mehrheit, seitens der Gemeinde eine Frist zu setzen, gegebenenfalls den Vertrag zu kündigen. Eine weitere Baustelle bedeutet das alte, leer stehende Krämeranwesen um Ortszentrum. Hier ist die Gemeinde im Gespräch hinsichtlich einer städtebaulichen Förderung. Konkrete Planungen und Ideen gibt es noch nicht.

Es wurde bemängele, dass es in Leutenbach die Jugendarbeit zu wenig gefördert werde und auch kein Bericht eines Jugendbeauftragte zu sehen sei. Hier antwortete Gemeinderat Raimund Dörfler. Er meinte, es gebe Betreuung in Kindergarten und Nachmittagsbetreuung in der Schule. Dazu böten Vereine wie Feuerwehr und Sportverein weitere Möglichkeiten.

An zwei Tagen freigestellt

Bürgermeister Kraft sammelt in der ersten Wahlperiode seine Erfahrungen im Gemeinderat und ist jeweils Montag und Dienstag von seinem Beruf für die Gemeindearbeit freigestellt. "Man könnte für dieses Amt alle Tage der Woche brauchen", ist sein Resümee. Die Zusammenarbeit im Rat als auch in der Verwaltungsgemeinschaft Kirchehrenbach bezeichnet er als konstruktiv und angenehm. Im Kindergarten soll Platz für eine zweite Kindergruppe geschaffen, außerdem eine Mensa angebaut werden. Ende März stellt der Architekt die Planungen im Gemeinderat vor. Die Schülerzahlen in der Grundschule sind stabil. Größere Investitionen stehen beim Schulverband Kirchehrenbach für Schulgebäude und Turnhalle an. Von 87 Kindern kommen 13 aus Leutenbach. Die gemeindliche Wasserversorgung steht auf drei separaten Säulen. Eine Einheit umfasst Leutenbach, Ortspitz und Seidmar, eine Ober- und Mittelehrenbach und eine eigenständige Dietzhof. Sie speist sich ausschließlich aus Brunnen, was in trockenen Jahren wie 2018 zum Problem werden kann. Eine Verbundleitung, gefördert vom Staat, könnte die Situation stabilisieren.

Termin

Für Interessierte wurde der Termin einer Waldbegehung am 8. März um 16 Uhr genannt. Thema ist die Naturverjüngung. Treffpunkt ist das Sportheim Reuth mit der Fortsetzung im Leutenbacher Wald.

Statistik

Bürgermeister Kraft hatte eingangs die Statistik für die Gemeinde präsentiert. Nachfolgend die wichtigsten Zahlen. Einwohner: Die Gemeinde zählte 2018 insgesamt 1730 Einwohner mit dem größten Ort Leutenbach und 652 Einwohner. Es gab zwölf Eheschließungen, 15 Geburten und 15 Sterbefälle. Gewerbe: Sieben Gewerbe wurden an- und elf Gewerbe abgemeldet. Insgesamt sind 136 Gewerbebetriebe registriert, 41 davon zahlen Gewerbesteuer. Schule: Die Grundschule Ehrenbürg in Mittelehrenbach besuchen 56 Kinder aus Leutenbach und 58 aus Kunreuth. 46 Kinder nutzen die Mittagsbetreuung. Finanzen: Die Gemeinde ist schuldenfrei und verfügt über ein Vermögen von 1,9 Millionen Euro. Die Steuerkraft ist im letzten Jahr um fünf Prozent gesunken. Damit rutschte die Kommune von Platz 6 auf 12 im Landkreis.