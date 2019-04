Leserwanderung: Entdecken Sie mit dem FT Forchheim die Hetzleser Berger

In diesem Frühling wollen wir vom Fränkischen Tag Forchheim die wunderschöne Wanderregion Fränkischen Schweiz besser kennenlernen. Seit Wochen erkunde ich nun zu Fuß die Region und berichte über meine Erlebnisse von der Strecke. Doch zusammen macht Wandern bekanntlich am meisten Spaß. Deshalb wollen wir Sie zu einer gemeinsamen Wanderung rund um Hetzles einladen. Schnüren Sie die Wanderschuhe und begleiten Sie uns.

Diese exklusive FT-Leserwanderung ist für unsere Abonnenten natürlich kostenlos. Jeden Teilnehmer und jede Teilnehmerin erwartet auch ein kleiner Snack. Mit dabei sind der ortskundige Wanderführer Leonhard Anwander, der viel Wissenswertes zu der Tour weiß und ich, FT-Reporter Ronald Heck. Wir werden gemeinsam unter anderem die beeindruckenden Kopfeichen-Gruppen am Hetzleser Berg entdecken. Ich freue mich, wenn Sie mit uns wandern gehen!

Infos und Anmeldung zur FT-Leserwanderung bei Hetzles

Tour Wir wandern den Kopfeichenweg am Hetzleser Berg. Die leichte Strecke ist rund fünf Kilometer lang und dauert ungefähr zweieinhalb Stunden.

Termin Los geht die Wanderung am Sonntag, 12. Mai, um 14 Uhr.

Treffpunkt Start und Ziel ist der Parkplatz gegenüber der Kirche in Hetzles.

Anmeldung Melden Sie sich auf www.infranken.de/abovorteil oder unter 09 51/1 8 81 08 an. Für Abonnenten ist die Tour natürlich kostenlos.

Ausrüstung Es sollte unbedingt festes Schuhwerk angezogen werden.

Verpflegung Alle Teilnehmer erhalten ein gratis Getränk und einen Snack.

Nutzen Sie den "Franken wandert"-Sparpreis

Noch bis 30. Mai erfahren Sie weitere Geheimtipps, Routenbeschreibungen und alles rund um Tiere, Pflanzen und andere spannende Entdeckungen am Wegesrand - in der großen Serie "Franken wandert" in Ihrer Heimatzeitung. Entdecken Sie jetzt das unbekannte Franken gemeinsam mit Ihrer Heimatzeitung zum Sparpreis!