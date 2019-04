Lesehund hilft Schülern in der Grundschule Eggolsheim

Nach einem erfolgreichen "Lesehunde-Casting" und der entsprechenden Ausbildung im vergangenen Jahr ist nun das erste Lesehunde-Team der Johanniter in Oberfranken unterwegs: Rita Kalb und ihr Hund "Nugget" besuchen regelmäßig Grundschüler in Eggolsheim, um den Kindern die Angst vorm Vorlesen zu nehmen. Im vergangenen Jahr absolvierten zehn Hundehalter mit ihren Tieren bei den Johannitern eine Ausbildung zum Lesehunde-Team. Jetzt ist das erste Gespann im Einsatz. Rita Kalb ist mit ihrer Hündin "Nugget" jede Woche in der Grundschule Eggolsheim zu Gast und trifft sich mit Kevin und Niklas im Lesezimmer. Dort legt sich der Vierbeiner vor den Jungs auf den Boden und hört einfach nur zu. Das ist sein Job als Lesehündin - Kindern zur Seite stehen, die Probleme beim Vorlesen haben. Lesehündin "Nugget" kritisiert nicht, lacht nicht bei Lesefehlern und hat eine fast unendliche Geduld. So können die Kinder in einem geschützten Rahmen ihre Lesefähigkeit verbessern und die Angst vor dem Vorlesen verlieren.

Für die Lehrerin Nicole Gatnar, die das Projekt an der Grundschule Eggolsheim begleitet, war sofort klar, dass die Lesehunde an ihre Schule kommen sollen: "Ich bin selbst leidenschaftliche Hundebesitzerin und habe das Projekt schon in Nürnberg verfolgt. Als ich dann mitbekommen habe, dass die Johanniter-Lesehunde jetzt auch in Oberfranken unterwegs sind, hatte ich sofort Interesse."

Jeden Montag eine Stunde

Seit ein paar Wochen kommt Rita Kalb nun ehrenamtliche mit ihrer Hündin jeden Montag für eine Stunde in die Schule, jedes Kind darf ihr 20 Minuten vorlesen - mit Erfolg. "Die Kinder, die ,Nugget' regelmäßig vorlesen, haben bereits einen großen Sprung gemacht. Wenn der Hund kommt, dann haben sie schon ein Lächeln im Gesicht", erzählt Nicole Gatnar.

Damit sich die Eggolsheimer Schule am Lesehunde-Projekt beteiligen kann, wird sie von der Hornschuch-Klaus-Stiftung und dem Förderverein der Schule unterstützt. Natürlich würden gerne alle Kinder Zeit mit "Nugget" verbringen, doch ihr Einsatz soll ganz gezielt Schülern zugutekommen, für die das laute Vorlesen eine Herausforderung ist. Die Lehrer wählen aus, wer am meisten profitieren kann, und stimmen das mit den Kindern und deren Eltern ab. So war es auch bei Niklas und bei Kevin, der am Anfang ein bisschen skeptisch war. Inzwischen möchten beide nicht mehr auf "Nugget" verzichten - immer montags, wenn einer nach dem anderen mit einem selbst ausgesuchten Buch auf der Lesecouch Platz nimmt und anfängt zu lesen.

Kontakt

Schulen und Lehrer aus Bamberg und Umgebung, die sich für das Projekt Lesehunde interessieren, können sich telefonisch unter 0172/3885495 oder per E-Mail an pia.schlaug@johanniter.de an Pia Schlaug von den oberfränkischen Johannitern wenden.