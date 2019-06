Lebensgefährliche Aktion auf A73: Betrunkener (18) fährt mit Fahrrad auf Autobahn

Ein betrunkener Radfahrer war am Freitagabend auf der Autobahn 73 bei Forchheim unterwegs. Am Abend gingen bei der Polizei mehrere Mitteilungen über einen Radfahrer auf der A73 ein. Wie die Verkehrspolizei Bamberg feststellte, fuhr tatsächlich ein junger Mann mit seinem Fahrrad auf dem Standstreifen der A73 in südlicher Richtung.

Der 18-Jährige war bereits gestürzt und hatte sich hierbei leicht am Arm verletzt, als die Polizei ihn stoppen konnte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2 Promille. Eine Blutentnahme und Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr waren die Folgen.

Lesen Sie auch: Mann (46) rammt betrunken anderes Auto - Unfall in Bamberg