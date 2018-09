Langjährige Forchheimer Stadträtin Thea Rank ist verstorben

Die Forchheimer SPD-Altstadträtin Thea Rank ist am vergangenen Donnerstag im Alter von 88 Jahren gestorben. Rank wurde 2002 in den Stadtrat gewählt und saß bis 2008 in der Fraktion der SPD.

Rank war Gründungsdekanin an der Otto-Friedrich Universität Bamberg

Thea Rank, geborene Mezger, wurde am 28. August 1930 in Nürnberg geboren. 1949 machte sie in Fürth ihr Abitur. Nach ihrem Lehramtsstudium unterrichtete sie zehn Jahre vor allem an sozialen Brennpunkten in Nürnberg und Fürth. 1955 heiratete sie den Volks- und Realschullehrer Walter Rank, mit dem sie zwei Kinder bekommt. Neben ihrer Tätigkeit als Lehrerin studierte sie Psychologie an der Universität in Erlangen und machte 1959 ihren Diplomabschluss. 1962 promovierte sie in Erlangen mit einer Arbeit über "Schulleistung und Persönlichkeit". 1973 wurde sie als Professorin für Psychologie an den Fachhochschulbereich der entstehenden Gesamthochschule in Bamberg, die 1979 Universität wurde, berufen. Sie war zudem Gründungsdekanin des Fachbereichs Sozialwesen an der Otto-Friedrich Universität Bamberg. 1976 zog sie mit ihrer Familie nach Forchheim, an den Dienstort ihres Mannes. Nachdem sie 20 Jahre in Bamberg als Professorin arbeitete, verabschiedete sie sich aus Altersgründen 1993 aus dem aktiven Dienst.

Soziales und politisches Engagement in Forchheim

In Forchheim engagierte sich Rank im sozialen Bereich und baute das ehrenamtliche Seniorenbüro mit auf. Daneben war sie an der Gründung und Organisation des Kreisseniorenrings am Landratsamt Forchheim beteiligt. Während ihrer Zeit im Forchheimer Stadtrat galt ihre besondere Sorge der Schulsozialarbeit, dem sozialen Wohnungsbau und der betreuten Unterbringung nicht mietfähiger Bürger. Aus Altersgründen verzichtete sie 2008 auf ein weiteres Mandat. Rank schrieb auch Geschichten aus ihrem Leben, unter anderem ein Buch über ihre Kindheitserinnerungen an eine Reise nach Prag.

Trauergottesdienst am Mittwoch, 19. September

Der Trauergottesdienst für Thea Rank ist am Mittwoch, 19. September um 13 Uhr in der Evangelisch-Lutherischen St. Johannis Kirche Forchheim mit anschließender Beerdigung um 14.30 Uhr auf dem Friedhof in Buckenhofen.