Langensendelbach wird zum Trödelmarkt

"Wir haben es bei Nachbargemeinden sowie vor kurzem in unserem Ortsteil Bräuningshof gesehen und fanden, dass dies eine tolle Sache ist", sagt Sabine Scheerbaum-Werner, einer der beiden Hauptorganisatorinnen, "man kann sich selbst von Dingen trennen und anderen damit eine Freude machen." Bereits jetzt haben sich über 60 Höfe angemeldet, erkennbar werden sie an roten Luftballons am Hoftor sein. Es gibt also voraussichtlich ein breites Angebot an Waren. Der Trödel findet im ganzen Dorfgebiet statt. "Wir wollten allen die Chance geben, sich zu beteiligen. Dass das Interesse so groß ist, hat uns überrascht und sehr gefreut", meint die weitere Hauptorganisatorin Juliane Winter.

Zur Orientierung ist ein Ortsplan mit den "Trödelpunkten" über die Internetseite der Gemeinde abrufbar und liegt am Verkaufssonntag bei den Teilnehmern sowie an zentralen Stellen wie dem Dorfplatz von Langensendelbach aus. Kaffee, Kuchen und Leckereien werden auf Spendenbasis von einigen Teilnehmern angeboten - ein Teil der Spenden soll dem Verein Tigerauge zugute kommen. Zielsetzung des Vereins ist die ideelle und finanzielle Förderung der Kinderhospizarbeit und Palliativversorgung im Raum Nordbayern, insbesondere im Einzugsbereich der Städteachse Nürnberg-Fürth-Erlangen. Der Verein hat einen sehr persönlichen Bezug zu einigen Langensendelbacher Bürgern.

Auch die Gemeindeverwaltung hat die Organisatorinnen bei der Vorbereitung unterstützt. Dazu erläutert stellvertretend der Zweite Bürgermeister Matthias Kern (FWBG): "Eine Veranstaltung wie diese fördert sicher auch die Dorfgemeinschaft und die Kommunikation der Bürger miteinander wie auch mit den Besuchern von außerhalb." Jetzt hoffen die Organisatoren und Teilnehmer noch auf gutes Wetter und viele Besucher.