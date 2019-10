Langensendelbach hat einen neuen Bürgersaal

"Ich bin so froh, dass es jetzt fertig ist." Der das sagt, ist Bürgermeister Oswald Siebenhaar (FW) aus Langensendelbach. Ein Jahr in einem Provisorium in der Poxdorfer Straße zu arbeiten, das muss man erstmal verkraften. Nun ist die Fassade des Rathauses im Kirchweg von den Gerüsten befreit, die das Gebäude monatelang vor Blicken schützten. Im April 2018 hat die energetische Sanierung des Rathauses begonnen und nun neigt sie sich dem Ende zu. Spätestens Ende Oktober wolle man in die neuen Räume umziehen, sagt die Geschäftsleiterin Doris Heid. "Krönender Abschluss ist die Medientechnik im neuen Bürger- und Sitzungssaal, die zwischenzeitlich installiert ist", versichert der scheidende Geschäftsleiter Bernd Meierhöfer. "Es freut mich", sagt er, "dass ich in die neuen Räume mit umziehen kann, bevor ich Ende November in den Ruhestand gehe." Ist alles erledigt, könnten sich Bürgermeister Siebenhaar und die Geschäftsleiterin Heid einen Tag der offenen Tür vorstellen. Wobei so arg viel Sensationelles wird es dabei nicht zu sehen geben. Die Büros haben neue, dichtere Fenster, höhenverstellbare Schreibtische. Die Beleuchtung im ganzen Rathaus wurde auf LED umgestellt. Das Geld für die Sanierung floss in Maßnahmen, um künftig mehr Energie zu sparen. So verbleiben als Blickfang und Modernitätsnachweis für Besucher der neugestaltete Bürgersaal, der komplett neu gestaltet wurde, sowie die Barrierefreiheit. Damit ist es möglich, dass Rollstuhlfahrer an Gemeinderatssitzungen teilnehmen können.

Start 2016

Angefangen hat alles im Jahr 2016, als es um eine Erneuerung der Fenster ging. Sehr schnell kam die Verwaltung unter Bernd Meierhöfer darauf, dass es einen Fördertopf für die energetische Sanierung von Gebäuden gibt. KIP nennt sich dieses Angebot (Kommunales Investitionsförderungsprogramm). Das gewährte für die energetische Sanierung des Rathauses in Langensendelbach 356.000 Euro. Dazu musste aber mehr geschehen, als nur Fenster auszuwechseln.

Gesamtpaket geschnürt

So schnürte also der Gemeinderat ein Paket, zu dem auch der Vollwärmeschutz für das Rathaus gehörte. Die Gesamtkosten beliefen sich schließlich auf 1.222.725 Euro. Weiter wurden für die Errichtung eines Bürgersaales im Dachgeschoss Zuwendungen für städtebauliche Erneuerungsmaßnahmen im Bayerischen Städtebauförderungsprogramm beantragt. Hier bewilligte die Regierung von Oberfranken eine Zuwendung in Höhe von 182.400 Euro. Den Gesamtkosten von 304.000 Euro wurden die Flächen des Treppenhauses sowie des Aufzugs im Dachgeschoss und die Toiletten im Obergeschoss zugeordnet, da es für den Bürgersaal keine separaten Zugänge gibt. Für die Büros im Rathaus stehen weitere WCs plus Behindertentoilette im Erdgeschoss zur Verfügung. Außerdem wurde der Raum für die Heizung im Dachgeschoss berücksichtigt. Die Eigenmittel in Höhe von 980.000 Euro seien, erklärt der scheidende Kämmerer Meierhöfer, aufgrund einer soliden und gesunden Finanzlage vorhanden. Während der Umbauzeit musste die Verwaltung - und da wurde auch für den Bürgermeister keine Ausnahme gemacht - das Rathaus verlassen, damit dort die Bauhandwerker ungestört arbeiten konnten. Alle Mitarbeiter im Rathaus haben aus orthopädischen Gründen einen höhenverstellbaren Schreibtisch - nur der Bürgermeister nicht. Der nimmt's mit Humor: "Ich sitz' eh nicht so oft am Schreibtisch." Die nächste Gemeinderatssitzung findet am Montag, 21. Oktober, im neuen Bürgersaal im Dachgeschoss statt. Beginn ist um 19 Uhr. Bis dahin hat der Reinigungsdienst noch viel Arbeit vor sich.