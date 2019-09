Landkreis Forchheim: So kommen Kinder sicher zur Schule und zurück

Am Dienstag (9. September 2019) startet das neue Schuljahr, morgens sind wieder viele Kinder auf den Straßen im Landkreis Forchheim unterwegs. Der Weg ist oft nicht ganz ungefährlich. In Oberfranken haben die Schulwegunfälle leicht zugenommen: Die Polizei registrierte 2018 eine Steigerung von über sechs Prozent. Vergangenes Jahr passierten in Oberfranken 50 Unfälle auf dem Weg ins Schulhaus (2017 waren es 47). 62 Schüler erlitten Verletzungen (2017 waren es 55).

Wenn Eltern und ihre Schützlinge einige Punkte beachten, wird der Schulweg sicherer:

Besten Weg wählen Oft lohnt sich ein kleiner Umweg, wenn die Schüler dadurch zum Beispiel Straßen nutzen können, an denen Ampeln stehen oder die von Schülerlotsen oder -helfern betreut werden. "Beim Überqueren von Straßen sollen sie, wie sie es geübt haben, sichere Fußgängerüberwege benutzen. Also Zebrastreifen und Ampeln", sagt Hartmut Demele von der Verkehrswacht Forchheim-Ebermannstadt.

Üben Eltern sollten ihren Kindern am besten vorher und zur gleichen Tageszeit den ausgewählten Weg zeigen und ablaufen. Dadurch lernen die Schüler, wie sie sich vorbildlich an brenzligen Stellen verhalten.

Lernen lassen Selbstständig und eigenverantwortlich zu lernen ist wichtig: Lassen Sie ihr Kind unter Aufsicht eigene Lösungen für knifflige Verkehrssituationen vorschlagen. Loben Sie ihr Kind, wenn es richtig liegt. Seien Sie geduldig und korrigieren - mit guten Beispielen.

Regeln überprüfen "Erst links, dann rechts, dann geradeaus, so kommst du sicher gut nach Haus." Die Verkehrserzieher der Polizei führen im Vorschulalter in den Kindergärten Schulwegtrainings durch. Achten Sie darauf, ob ihr Kind, die Regeln verinnerlicht hat. Ob es am Bordstein immer anhält, den Blickkontakt mit Fahrern sucht und andere Verkehrsteilnehmer berücksichtigt. Die Kleinen sollten zudem gelernt haben, die Geschwindigkeit von Fahrzeugen abzuschätzen und deutlich anzeigen, wenn sie eine Straße überqueren.

Nicht hetzen! Auf dem Weg zur Schule sollten sich die Kinder Zeit lassen: Schicken Sie Ihr Kind immer so rechtzeitig los, dass es in Ruhe und stressfrei den Schulweg bewältigen kann, auch wenn etwas dazwischen kommt.

Auffällige Kleidung

Die Kinder sollten so angezogen sein, dass sie auch bei schlechtem Wetter gut gesehen werden. "Sehen und gesehen werden ist ein wesentlicher Grundsatz im Straßenverkehr. Gerade jetzt im beginnenden Herbst. Die Eltern sollen ihre Kinder funktionale Kleidung mit reflektierenden Elementen anziehen", rät Demele.

Sicher im Auto

Wenn Sie Ihr Kind mit dem Auto bringen, ist Anschnallen Pflicht. Die Fahrer sollten außerdem so parken, dass die Kleinen sicher die Schule erreichen und niemand gefährdet wird. Der kürzeste Weg muss dabei nicht immer der sicherste sein.

Erst nach der Fahrradprüfung Lassen Sie Ihr Kind erst mit dem Fahrrad alleine in die Schule fahren, wenn es die Fahrradprüfung erfolgreich bestanden hat.

Schulweghelfer in der Region Forchheim gesucht:

Im Landkreis Forchheim sind circa 40 Schülerlotsen unterwegs. Darüber hinaus sind Schulweghelfer (also Erwachsene) im Einsatz. Die Ehrenamtlichen leisten an Fußgängerüberwegen Dienst. Die Verkehrswacht sucht immer wieder Helfer. Der Schulwegdienst wird von den Kommunen eingerichtet.

Die Verkehrswachten unterstützen sie und stellen zum Beispiel Ausrüstungen zu Verfügung. Wer Interesse hat, kann sich bei seiner Schule, der Gemeinde, der örtlichen Polizeidienststelle oder der Kreisverkehrswacht Forchheim-Ebermannstadt (Tel.: 09191/703759) melden.