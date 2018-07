Landesgartenschau: Forchheimer Mitbewerber stehen fest

Von Dorfen bis Weilheim





Besuch im Juli





Jetzt beginnt das Auswahlverfahren, das bis August abgeschlossen werden soll. Das betonte Umweltminister Marcel Huber ( CSU ) am Montag in München. Hubers Einschätzung lautet laut Pressemitteilung des Ministeriums: "Es ist eine gute Nachricht für die Natur und die Menschen, dass so viele Bewerber eine Landesgartenschau ausrichten wollen. Gartenschauen bringen blühendes Leben in die Städte: Es entstehen neue bunte Oasen für gefährdete Arten und Orte der Erholung für Kinder und Erwachsene. Die neuen Lebensräume kommen speziell Bienen und anderen Insekten zugute. Neu angelegte attraktive Parklandschaften leisten in vielen Städten außerdem einen Beitrag für mehr Lebensqualität der Bürger und zu klimafreundlichen Kommunen."Das Bewerbungsverfahren wird durchgeführt von der Bayerischen Landesgartenschau GmbH. Folgende Kommunen haben sich dort für die Durchführung einer Landesgartenschau beworben: Dorfen, Forchheim (für 2026), Furth im Wald, Kirchheim/Heimstetten, Schweinfurt, Waldsassen und Weilheim.Vertreter des Umwelt- und des Landwirtschaftsministeriums werden noch im Juli die Bewerber besuchen. Begleitet und beraten werden sie vom Fachbeirat der Bayerischen Landesgartenschau GmbH.Ab 2022 werden Gartenschauen in Bayern mit bis zu fünf Millionen Euro gefördert. Bislang lag der Höchstsatz bei 3,6 Millionen Euro. Kommunen können außerdem bei Geländegröße und Ausstellungsdauer zukünftig flexibler agieren. Beispielsweise kann die veranstaltende Kommune die Durchführungsdauer von mindestens zwölf bis höchsten 24 Wochen zukünftig selbst festlegen.Bürger, regionale Verbände und die Wirtschaft sollen laut Ministerium bereits frühzeitig in der Bewerbungsphase eingebunden werden, um größtmögliche Transparenz zu schaffen. Insgesamt wurden durch Landes- und Regionalgartenschauen in Bayern bislang rund 480 Hektar dauerhafte Grün- und Erholungsflächen geschaffen. Das Bayerische Umweltministerium hat seit 1980 Landes- und Regionalschauen mit insgesamt knapp 70 Millionen Euro gefördert. Über 23 Millionen Gäste haben die Gartenschauen besucht. Die aktuelle Landesgartenschau läuft noch bis 7. Oktober in Würzburg.