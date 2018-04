Krötenwanderung im Kreis Forchheim: Der Tod lauert auf der Straße

Die Witterung ist günstig, deshalb wandern zurzeit Kröten, Frösche, Molche und andere Amphibien von ihren Winterquartieren zur Paarung zurück in das Gewässer ihrer Geburt.



Häufig zerschneiden jedoch Straßen die Lebensräume der Amphibien und erschweren die Rückkehr zum Laichgewässer, so auch an der Kreisstraße zwischen Kirchehrenbach und Leutenbach. Jedes Frühjahr treffen sich hier über 10.000 Amphibien auf dem Weg zu ihrem Laichgewässer, um sich fortzupflanzen. Mit dem stark zunehmenden Verkehr werden dort während der Amphibienwanderung viele Tiere zu Verkehrsopfern.



Um sie vor dem Tod auf der Straße zu bewahren, werden sie im Bereich der Weiher durch einen Amphibienzaun am Überqueren der Straße gehindert. Jedoch befinden sich trotz des vorhandenen Zaunes auch häufig Amphibien auf der Fahrbahn.



Ab der Dämmerung beginnt der teils gefährliche Einsatz der circa 25 ehrenamtlichen Helfer, die die Amphibien einsammeln und über die Straße zu den Weihern befördern. Hier sind dann auch Menschen, ausgerüstet mit Warnwesten und Taschenlampen, auf der Straße.



Aus Sicherheitsgründen werden alle Verkehrsteilnehmer um eine vorsichtige Fahrweise, vor allem im Bereich der durch Warnschilder gekennzeichneten Straßenabschnitte, gebeten. "Bei langsamer und aufmerksamer Fahrt während der Zeit der Amphibienwanderung könnte sicher der Verkehrstod für viele Tiere verhindert werden", sagt Friedrich Oehme von der Bund-Naturschutz-Kreisgruppe Forchheim.



Zum Dank gebe es ein Konzert der Frösche im Laichgewässer, inmitten ihrer Laichballen.