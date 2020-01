Kreis Forchheim: zwei Leichtverletzte bei Kellerbrand

Rund 50.000 Euro Sachschaden ist am Neujahrstag bei dem Brand einer Kellerwohnung in Effeltrich entstanden. Zwei Bewohner wurden leicht verletzt.

Am Mittwoch kurz nach 9 Uhr musste die Feuerwehr zu dem Brand im Keller des Einfamilienhauses in der Dr.-Rühl-Straße ausrücken. Wenig später hatten die Einsatzkräfte das Feuer bereits gelöscht.

Mit dem Rettungsdienst

Die beiden Bewohner erlitten bei eigenen Versuchen, die Flamme zu löschen, leichte Rauchgasvergiftungen und kamen mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Derzeit ist die Ursache des Brandes noch unklar, wie das Polizeipräsidium Oberfranken berichtet. Beamte der Kriminalpolizei Bamberg haben die Ermittlungen übernommen.

Wie die Freiwillige Feuerwehr Effeltrich berichtet, wurde sie am Neujahrstag um 9.01 Uhr zu dem Kellerbrand in Effeltrich alarmiert. Beim Eintreffen der Rettungskräfte trat dichter Rauch aus der Kellerwohnung. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich keine Personen mehr in dem betroffenen Gebäudeteil.

Unter schwerem Atemschutz

Ein Trupp unter schwerem Atemschutz begann sofort mit der Brandbekämpfung und konnte das Feuer schnell löschen. Zwei weitere Atemschutztrupps räumten den Brandraum teilweise aus, um Glutnester auszuschließen. Nach gründlicher Kontrolle mit der Wärmebildkamera konnten die Feuerwehrleute gegen 10.30 Uhr die Einsatzstelle verlassen.