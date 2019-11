Kreis Forchheim: Zweiter Bürgermeister will nun Erster werden

Der Aufruf der Freien Wähler/Bürgergemeinschaft Langensendelbach/Bräuningshof (FW/BG) zur Nominierungsversammlung für die Bürgermeister- und Gemeinderatswahlen im Gasthaus "Schwarzer Peter" in Langensendelbach stieß auf große Resonanz. Als Versammlungsleiter für die Nominierung fungierte Manfred Hümmer Bezirksvorsitzender der FW. Als Beauftragter für den Wahlvorschlag trug Hümmer die Liste der Gemeinderatskandidaten vor. Jeder der Bewerber hatte Gelegenheit, sich vorzustellen und seine Ziele zu erläutern. Anschließend erläuterte Matthias Kern als vorgeschlagener Bürgermeisterkandidat seine Ziele und Vorstellungen. Der amtierende stellvertretende Bürgermeister und Gemeinderat sagte: "Die Arbeit im Gemeinderat macht mir Spaß." Sie sei geprägt von sachlicher und guter Zusammenarbeit im Gremium. Die Gemeinde sei bereits gut aufgestellt. Kinderkrippe, Kindergarten und Schule würden wichtige Faktoren für Familien darstelllen. Mit wohnortnaher Gesundheitsvorsorge und guten Straßenverbindungen in das Städtedreieck Erlangen-Nürnberg-Fürth und nach Forchheim könne Langensendelbach punkten. Dennoch gehe es in der Zukunft darum, alles gut zu erhalten und die Gemeinde weiterzubringen. Dabei seien ihm die Vereine sehr wichtig. "Ich will Politik für alle Bürger machen", bekannte Kern. Weiter erklärte er: "Ich werde die Umsetzung eines effektiven Hochwasserschutzes weiterführen und der prognostizierten Bevölkerungsentwicklung durch Steigerung der Attraktivität für junge Familien entgegenwirken, andererseits Möglichkeiten schaffen, dass ältere Menschen möglichst lange in ihrem gewohnten Umfeld leben können." Die Weiterentwicklung eines konkreten Zukunftsprogramms für die Gemeinde solle von Bürgern für Bürger erarbeitet werden. "So will ich von Beginn an eine breite Basis der Beteiligung und Zustimmung, auch bei schwierigen Projekten, erzeugen", betonte Kern. Anschließend wählten die Wahlberechtigten Matthias Kern zum Bürgermeisterkandidaten für die FW/BG.

Die Liste

Die Gemeinderatskandidaten sind: Matthias Kern, Moritz Fees, Thomas Knetzger, Silke Müller, Alexander Schliffka, Sabine Nordhoop, Hans Knetzger, Stefan Schell, Sabine Kern, Jan Schür, Dirk Haase, Andreas Fees, Ewald Güthlein, Eberhard Pätzold, Frank Endler, Josef Viehfeger; Ersatz: Ludwig Meister, Willi Büttner, Sigfried Singer.