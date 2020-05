Kreis Forchheim: Was die Lotterie Glücksspirale mit der Kirchensanierung zu tun hat

50.000 Euro stellt die Deutsche Stiftung Denkmalschutz (DSD) in diesem Jahr dank zahlreicher zweckgebundener Spenden und der Lotterie Glücksspirale für die Dachsanierung von Langhaus, Chor und Turm der Kirche Unsere Liebe Frau in Dormitz zur Verfügung. Damit leiste die DSD laut Pressemitteilung ihren Beitrag zur Planungssicherheit für die Bauherren, ihre Architekten und Handwerksbetriebe und helfe, diese wichtigen Arbeitsplätze zu erhalten. Der um 1400 als Kirchenburg errichtete spätgotische Bau gehört zu den über 450 Objekten, die die auf Spenden angewiesene DSD dank ihrer Förderer, der Erträge ihrer Treuhandstiftungen sowie der Mittel der Glücksspirale allein in Bayern fördern konnte. Im November 2017 war ein Teil der Stuckdecke in der Kirche herabgestürzt. Bei weiteren Untersuchungen war Sanierungsbedarf im Gebälk des Turmes und Langhauses festgestellt worden. Die im Februar begonnenen Arbeiten kosten insgesamt 1,4 Millionen Euro, wovon die Dormitzer Kirchstiftung ein Zehntel selbst tragen muss.

Baubeschreibung

Die Pfarrkirche in Dormitz ist ein Saalbau mit eingezogenem Chor und einem Turm an der Chornordseite. Das Kirchenschiff mit westlichem Giebeldachreiter deckt ein Satteldach. Den quadratischen Turm krönt ein ins Achteck überführter Spitzhelm. Im Turmuntergeschoss befindet sich die Sakristei mit einem Kreuzrippengewölbe. Bereits um 1500 wurde das Langhaus um vier Meter nach Westen verlängert, wobei der Westgiebel nach Nürnberger Vorbild einen fünfeckigen Dachreiter erhielt. Am Auffälligsten war die Erhöhung des Turmes um ein fünftes Geschoss, das mit einem Turmkranz versehen wurde. Schließlich entstanden in dieser Zeit die Empore und zwei achtseitige Wendeltreppentürmchen, die zur Empore beziehungsweise zur Schatzkammer führen. Ab 1716 erhöhte man auch das Langhaus um zwei Steinlagen und erneuerte die Dachkonstruktion. Die Langhausfenster wurden rundbogig gestaltet. Das Mittelstück der Emporenbrüstung wurde 1737/1738 durch einen hölzernen Vorbau ersetzt. Die Brüstung besitzt kräftig profilierte Gesimse und Maßwerkblenden aus reichen Fischblasenmustern, was "freilich bei Dorfkirchen eine große Ausnahme" ist (Konrad Bedal).

Brautpforte ist eine Besonderheit

Eine weitere Ausnahme ist die Brautpforte auf der Südseite der Kirche mit der überdachten Vorhalle. Trotz der Barockisierung der Kirche blieben außerordentlich viele Kunstwerke aus der Gotik erhalten. Besondere Bedeutung besitzen die wertvolle Stuckdecke des Bamberger Hofstuckateurs Johann Jakob Vogel und die Deckengemälde des Thüngersheimer Barockmalers Georg Sebastian Urlaub, die im kommenden Jahr restauriert werden sollen. Die 26 Fresken der akut geschädigten Langhausdecke sind eine Art marianischer Festkalender mit Szenen aus dem Marienleben sowie zahlreicher marianischer Symbole, etwa Arche, Rose, Bienenstock, Muschel, Leuchtturm, Adler, Flamme, Lilie, Phönix, Schiff, Altar, Rebstock, Spiegel, Quelle und Brunnen.