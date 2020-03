Kreis Forchheim: Tafeln, damit alte Flurnamen nicht verloren gehen

Die Gemeinde Hallerndorf mit ihren acht Ortsteilen hat sechs Gemarkungen. In jeder dieser Gemarkungen ist jetzt eine Flurnamen-Infotafeln aufgestellt worden. Bereits 2018 hatte der Pautzfelder Historiker Hans Schaub eine Broschüre über die alten Flurnamen der Gemeinde erstellt. Über den Kulturreferenten des Landkreises Forchheim, Toni Eckert, konnten Fördermittel aus dem europäischen Leader-Topf für die Anschaffung von dazu passenden Informationstafeln akquiriert werden. "Für die Gemeinde sind dabei keine Kosten angefallen, unsere Bauhofmitarbeiter mussten die Tafeln lediglich an den sechs verschiedenen Standorten installieren", freut sich Bürgermeister Torsten Gunselmann (FWG) über die kulturelle Bereicherung in den Fluren. Für Hans Schaub war es ein besonderes Anliegen, die historischen Flurnamen zu dokumentieren, damit diese auch für die Nachwelt erhalten bleiben. "Jetzt kann man sich vor Ort in den jeweiligen Gemarkungen die historischen Karten und Flurnamenbezeichnungen anschauen." Die Standorte sind in der Pautzfelder Flur am Weg zum Kapelle bei den vier Eichen, in der Schlammersdorfer Flur am westlichen Ortsausgang bei der Zufahrt zur Staatsstraße, in der Trailsdorfer Flur an der Straße von Trailsdorf nach Rothensand, in der Hallerndorfer Flur an der Straße von Hallerndorf nach Schnaid, in der Flur von Willersdorf/Haid und von Schnaid/Stiebarlimbach jeweils an den Straßen zwischen den beiden Ortschaften.