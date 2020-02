Kreis Forchheim: Show und Tanz durch den Faschingsnachmittag

Alle Damen und Herren des Marktes Eggolsheim von 60 aufwärts waren zum Seniorenfasching in die Eggerbachhalle eingeladen.

Nach der Begrüßung durch den Bürgermeister Claus Schwarzmann (BB) zusammen mit den Seniorenbeauftragten Monika Dittmann, Thea Göller und Reinhard Stang startete der bunte Nachmittag mit vollem Haus und einer Tanzrunde, begleitet durch "BB-Music" aus Gunzendorf.

Für viele Bürger ist dies ein besonderes Vergnügen im Jahr, dies machte sich auch auf der Tanzfläche bemerkbar. Abgesehen von Showeinlagen und einer kleinen Essenspause wurde praktisch durchgetanzt.

Die Showeinlagen starteten und endeten mit der Seniorentanzgruppe unter Leitung von Cäcilie Schwarzmann. Unter dem Motto Mexico begeisterten sie das Publikum mit ihren Tanzeinlagen. Über den Nachmittag verteilt folgten noch drei Tanzeinlagen der Eggolsheimer Garde. Kinder und Jugendliche im Alter zwischen sechs und 14 Jahren brachten das Publikum im Beisein ihrer Tanzlehrerin Kirsten Richter von der Tanzschule "Tanzpunkt" aus Eggolsheim zum Staunen.

Für das Training der Lachmuskeln sorgte zum einen der Auftritt des Frauenkreises. Ohne auch nur eine einzige Textzeile schafften er es mit seiner Inszenierung "Im Kino", Lach-Tränen in die Augen des einen oder anderen Gastes zu bringen. Zum anderen sorgte die "Meich aus Drosendorf" für einige Schenkelklopfer und mächtig Beifall, als sie erklärte, was sie alles im Markt Eggolsheim anstellen würde, wenn sie Geld wie Heu hätte. Schließlich trug Bertel Bähr im Alter von 92 Jahren ein Faschingsgedicht vor. Was für eine Gedächtnisleistung! Bewirtet wurde durch die FFW Eggolsheim, selbst die kleinsten Vereinsmitglieder halfen hier schon mit. Schließlich wurden auch noch die besten Masken des Nachmittages prämiert und allen 70-Jährigen, die ihren runden Geburtstag im letzten Jahr hatten, gratuliert.

Claus Schwarzmann bedankte sich bei allen Helfern der freiwilligen Feuerwehr, die sich auch und die Dekoration in der Halle gekümmert hatten, den Seniorenbeauftragten für ihre Beteiligung sowie beim Busunternehmen Alge-Reisen, welches alle Bürger wieder nach Hause brachte.