Kreis Forchheim: Schürze fängt Feuer - Mann muss brennende Ehefrau löschen

Schwerste Verbrennungen erlitt eine 79-jährige Frau in Kappel (Hiltpoltstein, Landkreis Forchheim) am Samstag.

Bei Arbeiten am Kachelofen fing die Schürze der Dame Feuer, berichtet die Polizei Ebermannstadt. In kürzester Zeit geriet auch die Oberbekleidung der Frau in Brand.

Ehemann rettet seiner Frau vermutlich das Leben

Der Ehemann, der sich glücklicherweise im Nebenzimmer befand, konnte die Flammen relativ schnell löschen. Dennoch musste die 79-Jährige mit schwersten Verbrennungen am Oberkörper per Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik nach München gebracht werden.

