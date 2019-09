Kreis Forchheim: Holger Bezold will "anpacken für eine weitere Amtszeit"

Fraktion und Vorstand der Freien Wähler Dormitz stehen voll und ganz hinter ihm: Holger Bezold soll laut Pressemitteilung für eine weitere Amtszeit als Bürgermeister antreten.

Holger Bezold nehme dieses Vertrauen gerne an, weil ihm seine Heimatgemeinde sehr am Herzen liege. "Ich will für weitere sechs Jahre mein Herzblut und meine ganze Kraft für Dormitz und seine Bürger geben", macht Bürgermeister Holger Bezold seine Motivation deutlich.

Trotz des Bürgerentscheids zugunsten eines nebenamtlichen Bürgermeisters stellt sich Bezold zur Wiederwahl und erklärt dazu: "In den letzten Wochen und Monaten nach dem Bürgerentscheid wurde ich von vielen Mitbürgerinnen und Mitbürgern angesprochen, ob ich dennoch wieder zur Wahl stehen werde. Natürlich habe ich mir dazu meine Gedanken gemacht. Der große Zuspruch und die Ermutigungen aus der Bevölkerung sowie mein ganz persönliches Ziel, Dormitz weiter voranzubringen und zu entwickeln, hat in meiner Entscheidungsfindung eine große Rolle gespielt." In den ersten sechs Jahren seiner Amtszeit habe er zusammen mit dem Gemeinderat und vielen einstimmigen Beschlüssen das Fundament geschaffen. "Wir konnten vieles erreichen und haben dabei hervorragende Ergebnisse erzielt", meint Bezold.

Der Weg, in Richtung eines hauptamtlichen Bürgermeisters gehen zu wollen, sei nicht verkehrt gewesen, da sich in ganz Bayern derzeit viele Amtskollegen aus ihren Ämtern zurückziehen würden. Bezold erklärt dazu: "Klar ist, dass jeder, der den Job im Nebenamt ausübt, weniger Zeit dafür aufwenden kann als wenn man in Vollzeit seiner Gemeinde zur Verfügung steht. Ich bin nicht in der Kommunalpolitik, nur um ein Amt innezuhaben, sondern um Dormitz zu gestalten und um etwas zu bewegen."