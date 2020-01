Kreis Forchheim hat komplettes Radwegenetz neu beschildert

Der Landkreis Forchheim hat sein komplettes Radwegenetz neu beschildert. Die alten Schilder von 1998 wurden ausgetauscht und nach der Richtlinie der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen mit neuen Schildern ersetzt. "Die Beschilderung wurde dabei ergänzt, Lücken geschlossen und sogenannte Hauptwegeweiser an Knotenpunkten installiert", berichtet Erich Kohler, Sachbearbeiter für die Radwegebeschilderung. Die neuen Schilder in Weiß-Grün zeigen oben das Fernziel und unten das Nahziel mit der jeweiligen Kilometerangabe an. Zusätzlich wird mit dem jeweiligen Logo auf die Rundfahrwege und Themenfahrwege wie beispielsweise den Brauereirundweg hingewiesen. "In mehr als 3000 Arbeitsstunden haben unsere Mitarbeiter die Beschilderung geplant, den Bedarf ermittelt und angebracht", schildert Tiefbauamtsleiter Dieter Els. Kosten in Höhe von etwa 37.000 Euro hat dies dem Landkreis Forchheim für seine 28 zuständigen Gemeinden verursacht. Für die Radwege der Stadt Forchheim ist diese als Große Kreisstadt selbst zuständig. Für einen Teil der Schilder auf oberfrankenweiten Fernradwegen wurden die Kosten vom Verein "Oberfranken Offensiv" übernommen.

Digitale Radtour-Planung möglich

Die neu beschilderten Radwege in den 28 Gemeinden des Landkreises wurden parallel digital vermessen. Die Daten werden aktuell in ein System auf der Homepage der Tourismuszentrale eingegeben. Ähnlich wie bereits bei den Kulturwanderwegen (www.kulturerlebnis.info) oder den Wanderwegen (www.fraenkische-schweiz.com/de/tourenplaner) können Einheimische und Touristen künftig ihre Radtour vorher planen, sich Strecken zusammensetzen und deren Höhenprofil sowie die Untergrundbeschaffenheit ansehen. "In unserer Fränkischen Schweiz vorbei an bizarren Felsformationen oder entlang der Wiesen durch herrliche Täler radeln und die Landschaft genießen, ist für Einheimische und Touristen gleichermaßen ein Erlebnis", meint der stellvertretende Tourismusleiter Matthias Helldörfer. Die Umsetzung soll bis zum Start der Radsaison im Frühjahr 2020 abgeschlossen sein. "Zusätzlich zur digitalen Information auf der Homepage wollen wir eine Faltkarte des Landkreises Forchheim mit den Radwegen drucken", erklärt Landrat Hermann Ulm (CSU), "diese werden wir kostenfrei an alle Haushalte verteilen."

Gefährliche Stellen

Im Rahmen der Neubeschilderung wurden auch "Alltagsrouten" zusätzlich beschildert sowie gefährliche Stellen so weit wie möglich entschärft. Aus der digitalen Aufnahme wird eine Prioritätenliste für Lückenschlüsse und neue Radwege für die Zukunft entwickelt.