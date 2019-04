Kreis Forchheim: Gruppe Jugendlicher randaliert - Hoher Sachschaden

Am frühen Samstagmorgen gegen 2 Uhr zog eine Gruppe bislang unbekannter Jugendlicher in den umliegenden Straßen der Gräfenberger Schulen im Landkreis Forchheim umher und richtete hohen Sachschaden an.

Hierbei wurde in der Jahnstraße ein etwa 150 Kilogramm schwerer Betonpoller gegen ein geparktes Auto gerollt. Dadurch wurde ein Schaden von rund 2000 Euro verursacht. Ebenfalls wurde der Betonpoller gegen einen Mülltonnenunterstand eines Kindergartens gerollt, wodurch die Metallverkleidung eingedrückt wurde. Dabei entstand ein Schaden von etwa 2000 Euro. In Oberfranken musste ein Randalierer von der Polizei gefesselt werden.

Reifen zerstochen

Im Bereich der Mittelschule wurden an zwei Autos die Reifen zerstochen und ein Außenspiegel eines weiteren Autos abgetreten. Auch hier ist an den Fahrzeugen, laut Polizei, ein Schaden von circa 2000 Euro entstanden.

Die Verglasung einer Eingangstüre der Mittelschule wurde mit einem Ziersteines eingeschlagen. Und auch bei einem Wohncontainer der Realschule wurde eine Fensterscheibe eingeschlagen. Das führte insgesamt zu einem weitern Schaden von rund 1000 Euro.

Polizei ermittelt

Die Polizei Ebermannstadt ermittelt nun in diesem Fall und auch wegen ähnlicher Sachbeschädigungen. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise: Wem sind im genannten Zeitraum verdächtige Personen aufgefallen? Zudem bittet die Polizei, auch in zukünftigen Fällen hinsichtlich verdächtiger Wahrnehmungen aufmerksam zu sein und zeitnah die Polizei unter der Telefonnummer 09194/7388-0 zu verständigen.