Kreis Forchheim: Glitzerkleider, Gehröcke und gestreifte Bademode

Das Sportheim in Langensendelbach hätte gut und gerne noch ein paar Quadratmeter mehr vertragen können, die Karten waren restlos ausverkauft. Das Thema des Weiberfaschings, "Golden Twenties" , schlug bei den Damen voll ein, es war ein Abend der Superlative. Wunderschöne Glitzer- und Fransenkleider sah man ebenso wie Gehröcke, Zylinder und knielange gestreifte Bademode. Die Auftritte des Abends nahmen das Motto immer wieder auf. Gleich zu Anfang nahmen Dick, Doof und Komparsen die Gäste ins Stummfilmzeitalter mit und präsentierten dabei live ein grandioses Schattenkino. Die örtlichen Badenixen aus der "Awaa" boten eine gekonnte Schwimmchoreographie, und zwei fränkische Damen ließen sich im Jahr 1920 im Kurort "Bad Sendelboch" vom Personal verschönern. Fazit: Ein rundum gelungener Weiberfasching, bei dem DJ "Elias" den Damen bis in die frühen Morgenstunden hinein kräftig einheizte. Diese zeigten sich insofern dankbar, dass die Tanzfläche von Beginn an immer proppenvoll war.