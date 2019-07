Kreis Forchheim: Gartenhaus in Flammen - Kripo sucht Zeugen

Die Nacht auf Dienstag war für Feuerwehrleute aus Bammersdorf, Forchheim, Rettern, Kauernhofen, Weilersbach, Eggolsheim, Kirchehrenbach und Kersbach ziemlich kurz. Denn bereits kurz nach Mitternacht heulten die Sirenen wegen eines vermeintlichen Scheunenbrands zwischen Jägersburg und Bammersdorf. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte "Im Gehaag" stand ein Gartenhaus samt Geräteunterstand in Flammen, die drohten auf ein angrenzendes Waldstück überzugreifen.

Feuerwehrleute schafften es nach drei Stunden zu löschen

Zunächst musste jedoch eine Schlauchleitung verlegt werden, um das Löschwasser aus einigen hundert Metern Entfernung zum Feuer zu bringen. Als dies geschafft war, wurden die Flammen innerhalb von drei Stunden erstickt, wofür zahlreiche Atemschutzgeräteträger nötig waren. Und sogar die Rettungssäge kam zum Einsatz. Das Ausmaß des Schadens wurde erst in den rauchenden Trümmern deutlich.

Kripo Bamberg: Brandursache unbekannt und Zeugen gesucht

Die Kriminalpolizei Bamberg, die die Ermittlungen übernommen hat, schätzt ihn auf 40 000 Euro. Verletzt wurde niemand. Die Ursache sei derzeit noch unklar. Die Beamten schließen auch eine Brandstiftung nicht aus und bitten deshalb um Hinweise. Zeugen, denen in der Nacht zum Mittwoch verdächtige Personen im Bereich des Flurstücks "Im Gehaag" aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0951/9129-491 mit der Kriminalpolizei Bamberg in Verbindung zu setzen.

Erst am Sonntag kam es zu einem Brand in einem Garten in Oberfranken: Eine Frau im Landkreis Kronach hatte Grillkohle auf einem Komposthaufen entsorgt - diese entzündete sich und setzte auch die Garage des Nachbarn in Brand.