Kreis Forchheim: Edwin Schmidtlein will Bürgermeister werden

Das Bürgerforum Hetzles (BFH) nominierte ihren Bürgermeister- und die Gemeinderatskandidaten für die Kommunalwahl am 15. März 2020. Unter den 20 Kandidaten befinden sich sieben Frauen. Einer politischen Partei möchte sich das Bürgerforum nicht unterordnen, die meisten der nominierten Kandidaten sind parteilos. In erster Linie geht es dem Bürgerforum um die Gemeinde Hetzles und den Ortsteil Honings. Dabei stehen die sozialen und ökologischen Belange der Bürger im Vordergrund. "In Hetzles soll sich etwas verändern", forderte Bürgermeisterkandidat Edwin Schmidtlein. "Wenn ich schon kandidiere, dann möchte ich auch Bürgermeister werden", betonte er in seiner Vorstellungsrede. Der schon immer kommunalpolitisch interessierte Schmidtlein stellte während der Nominierungsversammlung die Grundrisse des Wahlprogrammes vor. Beschäftigen möchte man sich mit den Themen Barrierefreiheit und Klimaschutz. Die Gemeinde müsse sich für Senioren und Menschen mit Bewegungseinschränkung mehr einsetzen und Barrieren in der Gemeinde beseitigen. Gebäude der Gemeinde sollten verstärkt mit Photovoltaik bestückt werden und die Bushaltestellen mit überdachten Unterstellmöglichkeiten ausgestattet werden, betonte Schmidtlein. Ebenso forderte er, die Wertschöpfungskette besser zu nutzen und nicht alle öffentlichen Gebäude auf Kirchengrund zu bauen. Ein weiteres Thema war die alte Schule. Hier will sich das Bürgerforum dafür einsetzen, das Gebäude nicht zu veräußern, sondern dass es im Besitz der Gemeinde bleibt. Aus Sicht der Kandidaten werde für die Senioren in der Gemeinde zu wenig getan. Das as Angebot für diese Zielgruppe halte sich in Grenzen. Die Gemeinde werde auch nicht um die Schaffung zusätzlicher Räumlichkeiten kommen, denn die Mittagsbetreuung benötige auch zukünftig weitere Kapazitäten. Grundsätzlich sei bei solchen Themen mehr Weitblick nötig "als nur auf die nächsten sechs Jahre", so Schmidtlein. Dazu zähle auch, dass man sich Gedanken darüber mache, wie und wo sich die Gemeinde in den nächsten Jahren verändern solle, meinte er. Für interessierte Bürger werde das Bürgerforum zu Informationsveranstaltungen einladen und man hoffe dabei auf eine rege Beteiligung der Einwohner.

Die Liste

Die Kandidaten des Bürgerforums: 1. Edwin Schmidtlein, 2. Josef Kraus, 3. Gerti Schmidtlein, 4. Alexandra Bitter, 9. Dieter Cypok, 10. Conny Veltkamp, 11. Raphael Derfus, 12. Alexander Fiebig, 13. Gerhard Krahl, 14. Marianne Carbone, 15. Heidrun Fiebig, 16. Oliver Ziegelbauer, 17. Robert Glaser, 18. Eduard Griesinger, 19. Christian Beck, 20. Ruth Passon, 21. Kristina Eilers, 22. Johann Glaser, 23. Robert Gareis, 24. Herbert Lodes. Die ersten vier Plätze sind doppelt belegt.