Kreis Forchheim: Der Burker Weiberfasching ist Kult seit 25 Jahren

Das Phänomen Burker Weiberfasching findet zum 25. Mal statt. So recht können es die Verantwortlichen in Burk selbst kaum glauben. Irgendwie kennt mittlerweile jede Frau und jedes Mädel in Stadt und Landkreis Forchheim den Burker Weiberfasching oder war gar selbst schon mal zu Gast.

Alles begann im Jahre 1995. Der FC Burk bekam ein neues Sportheim und in der vorangegangenen Weihnachtsfeier schlug durch ein Hirngespinst bei den Verantwortlichen die Geburtsstunde des Weiberfaschings. Und tatsächlich hatten der Burker Vorstand und Unterstützer damals den Mut, diese große Faschings-Frauenparty ins Leben zu rufen.

"Zu Beginn sind wir damals nahezu explodiert und vom großen Zuspruch und der Begeisterung an diesem Event überrannt worden", lassen die Verantwortlichen verlauten. Der Enthusiasmus ging sogar so weit, dass man sich im 2004 zum zehnten Jubiläum erstmalig dazu entschloss, den Burker Weiberfasching im "Doppelpack", sprich an Donnerstag und Freitag, anzubieten.

Eine Wahnsinnsidee

Diese Wahnsinnsidee wird in diesem Jahr nun bereits zum 14. Mal ausgeführt. Allerdings hat sich über die letzten Jahre das Ausgehverhalten des Partyvolkes stark verändert. So waren in den Anfangsjahren immer die Donnerstage zuerst ausverkauft. Doch seit einigen Jahren ist es genau umgekehrt und der Freitag ist der beliebtere Tag für das Feiervolk geworden.

Mit "DJ Assmann"

Einige 100 Frauen feiern an beiden Tagen sich selbst, schwingen das Tanzbein und genießen ein buntes Showprogramm. In den Anfangsjahren führte dazu noch eine Live-Band durch den stimmungsvollen Abend. Seit inzwischen 14 Jahren ist nun jedoch "DJ Assmann" aus Bayreuth ein wichtiger Bestandteil der großen Faschingssause geworden. Der mittlerweile auch schon zum Inventar des FC Burk gehörende DJ sorgt an beiden Tagen für die richtigen Beats und für Stimmung auf der Tanzfläche.

"Wir haben schon die verrücktesten und amüsantesten Show-Acts aufgeführt", erklärt Moderator und Showmaster Edmund Kainer. Schon seit 25 Jahren begrüßt er an den beiden närrischen Weiberfaschings-Tagen die vielen Mädels und Frauen mit dem Spruch "Mädels - come on". Und es soll tatsächlich Frauen geben, die schon zum 25. Mal am Start gewesen sind.

Die Weiberfaschingspartys in Burk gelten als berüchtigt und kultig. Der Freitag, 1. März, ist bereits ausverkauft. Für den größten Weiberfasching im Landkreis Forchheim gibt es nur noch Tickets für Donnerstag, 28. Februar. Wer also noch dabei sein will, bestellt sich Tickets unter E-Mail burker-weiberfasching@gmx.de oder telefonisch unter 09191/67776.