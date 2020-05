Eggolsheim vor 1 Stunde

Baugebiet

Kreis Forchheim: Beeinträchtigen Wohnblocks den Friedhof?

Die Diskussion in Eggolsheim um ein neues Baugebiet hält an. Ein Bürgerbegehren beklagt eine dreigeschossige Wohnblockbebauung, die nahe an den Friedhof heranrücke. Der Bürgermeister spricht von dringend benötigtem Wohnraum.