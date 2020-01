Kreis Forchheim: BBG setzt sich für familienfreundliche Infrastruktur ein

Die Bammersdorfer Bürgergemeinschaft (BBG), unabhängige Bürgerliste in der Marktgemeinde Eggolsheim, hat ihre Kandidaten nominiert. Johannes Graf von Bentzel wurde als Listenführer bestätigt. Die Grundsätze der BBG sind laut Pressemitteilung auch für die Zukunft der enge Kontakt zur Bürgerschaft, familienfreundliche Infrastruktur und der Erhalt einer lebens- und erlebenswerten Umwelt. Sinnvolle Investitionen wolle die BBG auch künftig unterstützen.

Rudolf Fischer und Johannes Graf von Bentzel fassten die Maßnahmen und die Projekte der vergangenen Periode für die Ortschaften Rettern und Bammersdorf zusammen, in der sich die BBG besonders engagiert habe. Hervorzuheben seien der neu geschaffene Dorfplatz mit Parkplätzen und Spielgelände sowie die neue Gemeindeverbindung Bammersdorf - Eggolsheim.

Schwerpunkte auch für die nächsten Jahre sind der Erhalt und weitere Ausbau des Straßen- und Wegenetzes, im Besonderen neue Radwege, um die Lücken in und zwischen den Ortschaften zu schließen und den Anschluss an die Radwege des Landkreises Forchheim herzustellen. Zur Erhöhung der Verkehrssicherheit, einer familienfreundlichen Infrastruktur, der Förderung der Dorfgemeinschaften und zur Unterstützung der Vereine wolle die Gruppierung weiterhin ihren Beitrag leisten.

Der Erhalt des dörflichen Charakters der Ortschaften ist der BBG ein wichtiges Anliegen. Wohnbebauung ja, aber nicht um jeden Preis. Die Umsetzung städtebaulicher Konzepte mit verdichteter Reihenhausbebauung "von der Stange" in ortsbildprägenden Ortsrandlagen lehnt die BBG ab, nicht nur in Bammersdorf und Rettern.

"Die Bewahrung der Heimat und Umwelt wird für unsere Gegenwart und für zukünftige Generationen ein zentrales Thema sein", betonte Johannes Graf von Bentzel. Die Marktgemeinde sei hier deutlich mehr gefordert, die Gesamtbelastung für die Dörfer der Marktgemeinde im Blick zu haben und nicht von Fall zu Fall zu entscheiden. Hier spielte Johannes Graf von Bentzel auf die Großprojekte ICE-Überholbahnhof und Autobahnrastanlage "Regnitztal" an.

Die BBG biete nach eigenen Angaben einen repräsentativen Querschnitt über alle Alters- und viele Berufsgruppen und sei vielfach in Ehrenämtern engagiert. Jeder Kandidat sei motiviert, an der Zukunft der Ortschaften und der gesamten Marktgemeinde mitzuarbeiten. Dass die Bammersdorfer Bürgergemeinschaft über die Grenzen Bammersdorfs und Retterns hinaus denke, habe sie in den über 35 Jahren ihres Bestehens bewiesen.

Die Liste

Die BBG-Liste: Johannes Graf von Bentzel Sturmfeder-Horneck (Bammersdorf), Rudolf Fischer (Rettern), Johannes Maier (Bammersdorf), Alexander Jantscher (Bammersdorf), Jan Pöppel (Bammersdorf), Mark Querfurt (Bammersdorf), Klaus Pfister (Rettern), Michael Maier (Bammersdorf), Nicole Endres (Bammersdorf), Jürgen Koch (Bammersdorf), Stephan Amon (Bammersdorf), Christian Distler (Bammersdorf), Gerlinde Schork (Bammersdorf), Steffen Lange (Bammersdorf), Dominik Hassa (Bammersdorf), Michael Gößwein (Bammersdorf), Raimund Martin (Bammersdorf), Birgitt Czylok (Bammersdorf), Anja Thiele (Bammersdorf), Christian Maier (Bammersdorf); Ersatz: Werner Prizibilla (Bammersdorf), Alexandra Seitz (Bammersdorf), Daniel Soybaba (Bammersdorf).