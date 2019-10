Kreis Forchheim: Basilikaorganist spielt diesmal auf einer Truhenorgel

Ein festliches Konzert mit Instrumentalwerken aus Barock und Klassik erfreute die etwa 150 Besucher in der Basilika Gößweinstein. Die Mitglieder der Bamberger "Bachsolisten", Eva Sohni und Manfred Wengoborski (beide Violine), Claudia Hoedl-Kabadaic (Violincello) und Hajo Bläser (Viola) gaben das Konzert zusammen mit dem Basilikaorganisten Georg Schäffner. Das Besondere an diesem Konzert war, dass Schäffner nicht wie gewohnt an der großen Kirchenorgel spielte, sondern an einer eigens dafür aufgestellten Truhenorgel. Zu Gehör kamen in diesem Konzert Werke der berühmten Komponisten und Kirchenmusiker Carl Philipp Emanuel Bach, Georg Friedrich Händel, Georg Philipp Telemann, Wolfgang Amadeus Mozart und Franz Xaver Brixi. Der begnadete Organist und ehemalige Regionalkantor der Erzdiözese Bamberg ist seit vielen Jahren mit den Musikern der Bamberger "Bachsolisten" befreundet und veranstaltet mit ihnen auch regelmäßig Konzerte. Und so war es auch diesmal kein Wunder, dass die Meisterwerke des Barocks und der Klassik durch ein eingespieltes Team meisterhaft vorgetragen wurden. Zwischen den einzelnen Musikstücken brandete immer wieder Applaus auf. Seit kurzem ist Schäffner auch Vorsitzender des wiederbelebten Vereins der Freunde der Basilika Gößweinstein, für den er während des Konzerts auch etwas Werbung machte. Der ein oder andere Konzertbesucher trat dann auch spontan dem Basilika-Förderverein bei. Aktuell kostet der Jahresbeitrag 16 Euro. Ab nächstem Jahr soll der Beitrag auf 20 Euro erhöht werden, kündigte Schäffner an.