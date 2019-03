Kreis Forchheim: Amphibiensammler sind bis in die Nacht hinein unterwegs

Frösche, Kröten und Molche erwachen aus der Winterstarre und machen sich instinktiv auf den Weg zu ihren Laichgewässern. Ein solches ist auch der Entwässerungsteich am Ortseingang von Gößmannsberg. Im letzten Jahr wurden hier um die 2800 Tiere, vor allem Erdkröten, durch den unermüdlichen Einsatz engagierter Helfer vor dem Tod durch Überfahren bewahrt - ein Problem in der immer stärker durch Straßen und Wege zerschnittenen Landschaft. Bevor sie das rettende Nass erreichen, müssen die Tiere hier zudem erst einmal Hunderte Meter Ackerfläche überqueren.

Initiiert hat den Amphibienschutz im letzten Jahr eine Gößmannsberger Familie, die dem reihenweisen Straßentod nicht länger zuschauen wollte und bei den Mitgliedern der Bund Naturschutz-Ortsgruppe Ebermannstadt-Wiesenttal auf offene Ohren und Unterstützung stieß.

Vergangene Woche hat das Straßenbauamt den Schutzzaun an der Staatsstraße zwischen Gößmannsberg und dem Abzweig nach Voigendorf wieder aufgestellt. Nun heißt es für die Helfer, mindestens zwei Mal am Tag die Eimer zu sichten und zu leeren. Damit Mensch und Tier nicht in Gefahr geraten, werden hier alle Kraftfahrer in den nächsten Wochen um besondere Achtsamkeit und Rücksichtnahme gebeten.

Kreisstraße bei Kirchehrenbach

Entlang der Kreisstraße zwischen Kirchehrenbach und Leutenbach ist der Krötenschutzzaun seit Freitag aufgebaut. 30 Auffangeimer wurden am Wochenende vom Team des Kreisbauhofes, Bernhard Pest und Udo Sußmann, entlang des Zauns eingebuddelt. 20 ehrenamtliche Helfer sind nun zum Krötensammeln vormittags und spät abends bis Ende April unterwegs. Weitere Krötensammler werden dringend benötigt (Anmeldung bei Annette Grün, Mittelehrenbach, Telefon 09199/1520).

Das Team des Kreisbauhofes Neuses baute den 1400 Meter langen Krötenzaun zwischen Kirchehrenbach und Leutenbach rechtzeitig und krötensicher auf. Vorsitzender Walter Jordan vom Bund Naturschutz (BN), Ortsgruppe Kirchehrenbach/Weilersbach, sagte herzlichen Dank für diesen besonderen Einsatz des Kreisbauhofes.

Die "Laichwanderer"

Die "Laichwanderer", in manchen Jahren mehr als 10.000 Amphibien, sind gestartet. Ihr Ziel: entweder der "Rumplerweiher" oder das BN-eigene Laichgewässer. Erdkröten, Grasfrösche, Springfrösche, Berg- und Teichmolche werden über die Kreisstraße zu ihren Geburtsstätten und Laichgewässern getragen, damit sie nicht überfahren werden. Die "Invasion" der laichbereiten Amphibien wird besonders dann stark, wenn das Wetter schmuddelig ist und die Temperaturen bei sieben bis zehn Grad liegen. Morgens zwischen 7 und 9 Uhr und am Abend in der Dämmerung, teilweise bis Mitternacht, sind die aktiven Ehrenamtlichen des BN für den Amphibienschutz unterwegs. Sie tragen reflektierende Warnwesten. Der BN appelliert an die Autofahrer: "Bitte Fuß vom Gas im Sammlerzonenbereich!" Die Strecke ist in beiden Richtungen mit einer Geschwindigkeitsbegrenzung von 50 km/h gekennzeichnet. Helfer noch dringend gesucht. Annette Grün hatte im Vorfeld alle Hände voll zu tun, um mehr als 20 ehrenamtlich Helfer zu finden. Für die Nachtstunden werden Taschenlampe oder Stirnlampe und festes Schuhwerk benötigt. Es gibt eine Einweisung. Wichtig ist zu wissen, dass bei jedem Wetter getragen werden muss. Je schmuddeliger dies ist, desto größer ist die Zahl der ankommenden Amphibien. "Angesichts des Artenschwundes, nicht nur bei Insekten, sondern auch bei Amphibien leisten die Krötensammler einen wichtigen Beitrag zum Erhalt unserer Umwelt", meint der BN-Vorsitzende Walter Jordan.