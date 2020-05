Kreis Forchheim: Alte Amtsglocke läutet neue Wahlperiode ein

Ein gutes Ohr, ein gutes Durchhaltevermögen und eine gewisse Robustheit wünschte Bürgermeister Ernst Strian (Demokratie) den beiden neuen Gemeinderäten, die er in der konstituierenden Sitzung in Kunrezth vereidigen durfte. Philip Ochs (JB) und Fabian Strian (Die jungen Kunreuther) heißen die beiden jungen Männer, die mit ihrem Engagement im Ehrenamt die Gemeinde fördern wollen. "Ich freue mich auf eine gute Zusammenarbeit und auf die vor uns liegenden Jahre", sagte Bürgermeister Strian. Einleiten oder besser einläuten durfte er die Sitzung mit der alten Amtsglocke. Aufgrund der Corona-Maßnahmen fand die Sitzung im Saal des Rathauses statt. Da Ernst Strian unter seinem Vorgänger Konrad Ochs (CSU) bereits als Zweiter Bürgermeister vereidigt war, entfiel das zu seinem Amtsantritt. Die Tagesordnung bestand im Prinzip aus den Neubesetzungen der Ausschüsse und zunächst aus der geheimen Wahl seines Stellvertreters. Hier schlug Georg Hötzelein (CSU/BB) seinen Fraktionskollegen Edwin Rank vor. Dieser stand mit Ernst Strian in der Stichwahl. Auch Sandra Schmitt (CSU/BB) und Bernd Wohlhöfer (BLE) waren vorgeschlagen. Die Wahl fiel dann mit acht Stimmen für Edwin Rank als Zweiten Bürgermeister aus. Sandra Schmitt erhielt drei Stimmen, Bernd Wohlhöfer zwei Stimmen. Wie auch unter dem Vorgänger entschied der Gemeinderat, einen zweiten Stellvertreter zu wählen. Bernd Wohlhöfer wird die Amtsgeschäfte leiten, wenn beide Bürgermeister verhindert sind. Besetzt wurden anschließend der Bauausschuss, der Rechnungsausschuss und der Haushalts- und Finanzprüfungsausschuss. Als Jugendbeauftragter wurde der erfahrene Bernd Wohlhöfer ernannt. Zusammen mit Fabian Strian und Philip Ochs sollen die drei Männer ein Ohr für die Interessen und Ideen der Jugendlichen haben und Bindeglied zur Gemeinde sein. Bürgermeister Ernst Strian ist Verbandsrat im Schulverbandsausschuss Kirchehrenbach, der Mittelschule der Schüler aus der Gemeinde und beim Wasserzweckverband der Leithenberggruppe. Die Grundschüler werden über den Schulverband Mittelehrenbach verwaltet. Dort vertritt Sandra Schmitt und als deren Stellvertreter Bernd Wohlhöfer die Gemeinde. Die Gemeindeordnung wird gerade überarbeitet; bis die neue verabschiedet wird, bleibt die alte aufrecht erhalten. Das entschied der Gemeinderat ebenfalls. Und ein Ferienausschuss wurde gebildet. Dieser ist in Krisenzeiten oder bei Unterbesetzung des Gremiums berechtigt, Beschlüsse zu fassen. Trotz "Corona" wird der Ferienausschuss nach jetzigem Stand nicht tagen, sondern das gesamte Gremium unter Einhaltung der geltenden Vorsichtsmaßnahmen im großen Saal im Rathaus.