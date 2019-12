Konrad Rosenzweig führt die CSU Wiesenttal in die Kommunalwahl

Einstimmig nominierten die Anhänger, Freunde und Mitglieder der CSU Wiesenttal in Wüstenstein die Kandidaten für die Kommunalwahl. Mit einem laut Pressemitteilung "starken Team" und dem gemeinsamen Bürgermeisterkandidaten Marco Trautner (CSU/FW) wolle man sich "breit und kompetent" für die Kommunalwahl 2020 aufstellen.

Konrad Rosenzweig, der als CSU-Ortsvorsitzender auch die Versammlung leitete, stellte die einzelnen Kandidaten vor. Er betonte, dass es wichtig gewesen sei, möglichst von jeder Ortschaft der großen Flächengemeinde Frauen und Männer zu finden, die sich mit Herz und Verstand für Wiesenttal und alle Bürger einsetzen wollen. Deshalb war es ihm auch wichtig, dass selbst die kleinsten Ortschaften Kandidaten stellen. Da man bei 14 Gemeinderäten die Liste doppelt bestückt, wurden einstimmig 28 Kandidaten und vier Ersatzkandidaten nominiert.

Konrad Rosenzweig, der bereits über 23 Jahre Erfahrung in der Kommunalpolitik sammeln konnte, betonte die großen Herausforderungen, vor der die Gemeinde Wiesenttal stehe. So seien in der Vergangenheit weitreichende Beschlüsse mit hohen Investitionssummen beschlossen worden. Neben der Sanierung der Wasser- und Abwasserversorgung, dem Umbau des Schwimmbads in Streitberg, der Fortführung der Dorferneuerung und des Wegebaus sowie dem weiteren Ausbau des Internets gebe es auch viele Wohn- und Sozialprojekte, die aufgrund der momentanen guten Fördersituation des Freistaats schnell umgesetzt werden müssten, um die Bürger nicht höher zu belasten und Wiesenttal auch attraktiv für junge Familien zu gestalten.

Die CSU Wiesenttal will sich auch stark vernetzen. So wird es für Rosenzweig wichtig, dass man mit möglichst allen Gruppierungen im zukünftigen Gemeinderat zusammenarbeitet. Deshalb habe man sich auch im Vorfeld mit den Freien Wählern Wiesenttal auf einen gemeinsamen Bürgermeisterkandidaten und ein identisches Wahlprogramm geeinigt.

Landrat Hermann Ulm (CSU) hob in seinem Grußwort besonders die anstehenden Projekte auch in Bezug auf den Tourismus und die damit verbundenen Chancen hervor. Dass die CSU Wiesenttal mit den Freien Wähler einen gemeinsamen Bürgermeisterkandidaten nominierte, bezeichnete er angesichts der großen Pläne als vorbildlich. Ebenso bedankte er sich bei Konrad Rosenzweig für sein Mitwirken im Kreistag. Für die CSU Wiesenttal kandidieren deshalb auch wieder Konrad Rosenzweig auf Platz 16 und Susanne Braun-Hofmann auf Platz 45 der Kreistagsliste.

Der Bürgermeisterkandidat Marco Trautner stellte seine Themenschwerpunkte für die nächsten Jahre dar. Der Hauptfokus liege dabei bei den großen Projekten, die zeitnah umgesetzt werden müssten. Wichtig ist dem Bürgermeisterkandidaten dabei, dass man Kommunalpolitik nicht alleine machen könne. Er möchte für alle Bürger da sein und im Dialog die Herausforderungen angehen. Ihm gehe es sowohl in der Verwaltung als auch im Gemeinderat und dem gesamten Wiesenttal um ein starkes Miteinander. "Ich möchte auch die Bürgerinnen und Bürger dazu motivieren, auf mich zuzugehen, damit wir gemeinsam unsere Ziele erreichen können", betonte Trautner. Deshalb sei ihm eine hohe Transparenz und Offenheit wichtig.

Die Liste

Die Liste der CSU Wiesenttal: 1. Konrad Rosenzweig (Störnhof), 2. Susanne Braun-Hofmann (Birkenreuth ), 3. Günter Schürer (Wüstenstein), 4. Thomas Schmeußer (Oberfellendorf), 5. Erhard Endres (Engelhardsberg), 6. Roland Hohe (Trainmeusel), 7. Jens Kraus (Muggendorf), 8. Ulrike Schaefer (Trainmeusel), 9. Uwe Bellmann (Engelhardsberg), 10. Thomas Hartmann (Draisendorf), 11. Edwin Brütting (Streitberg), 12. Stefan Friedrich (Engelhardsberg), 13. Melanie Düngfelder (Trainmeusel), 14. Wolfgang Römer (Streitberg), 15. Hermann Nützel (Wohlmannsgesees), 16. Roman Dorn (Oberfellendorf), 17. Jochen Rahner (Wartleiten), 18. Andreas Bugl (Muggendorf), 19. Johann Schilling (Streitberg), 20. Markus Nützel (Gößmannsberg), 21. Robert Grembler (Oberfellendorf), 22. Elke Klaus (Streitberg), 23. Tobias Hohe (Trainmeusel), 24. Walter Sacher (Engelhardsberg), 25. Dominik Orywol (Rauhenberg), 26. Matthias Wolf (Wartleiten), 27. Alfons Ruß (Oberfellendorf), 28. Christopher Leicht (Streitberg); Ersatz: Bernd Zolleiß (Störnhof), Sandra Köhler (Birkenreuth), Martin Hösch (Oberfellendorf), Hans Regus (Neudorf).