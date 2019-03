Kommunen stellen Weichen für digitale Energieerfassung

Zum dritten Netzwerktreffen lud das Institut für Energietechnik (IfE) die Kommunen des Landkreises Forchheim, die zum Energieeffizienz-Netzwerk gehören, an die Ostbayerische Technische Hochschule (OTH) nach Amberg ein, um praxisnahe Ansätze zu präsentieren.

Nach einem kurzen Bericht zum aktuellen Stand im Netzwerk durch Ingo Endres vom IfE wurde in den fachlichen Teil der angesetzten Agenda eingestiegen. Die Bürgermeister berichteten von angelaufenen Projekten und ersten Erfahrungen: Dabei wurde deutlich, dass einige Projekt auch durchaus als Blaupause dienen können. Gleich für mehrere Kommunen sei die Eigenstromerzeugung auf Kindergärten oder Schulen interessant, um langfristig Kosten zu sparen und einen Beitrag für Klimaschutz zu leisten. Ähnlich verhalte es sich mit der Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf effiziente LED-Technik. Auf dieses Thema soll beim nächsten Treffen der Fokus gerichtet werden, vereinbarten die Teilnehmer.

Sensoren erfassen den Verbrauch

Der Ingenieur Maximilian Conrad referierte im Anschluss - zur Vertiefung des Themas - über das kommunale Energiemanagement. Die Kontrolle des Energie- und Wasserverbrauches in den unterschiedlichsten Liegenschaften stelle die Gemeinden vor Herausforderungen. Als Beispiele nannte Conrad unentdeckte Wasserrohrbrüche und Leckagen, verstellte Heizungssteuerungen aufgrund von einmaligen Veranstaltungen und technische Defekte, die zu einem erhöhten Energieverbrauch und Kosten führen.

Mit einem digitalen Energiemanagement, das die Verbräuche über Sensoren an den Strom- und Wasserzählern erfasst und per Funktechnik weiterleitet, behalte die Kommune den Überblick. Alle Informationen würden zentral an einem Punkt geordnet und der Aufwand der Datenerfassung minimiert. Abschließend zeigte Conrad Fördermöglichkeiten für ein solches digitales Management auf.

Initiative des Klimaschutzmanagements

Hintergrund: Die beiden Energieeffizienz-Netzwerke Forchheim 1 und 2 wurden durch das Klimaschutzmanagement des Landkreises initiiert, seit Juni 2018 fördert das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle das interkommunale Vorhaben.

Moderierte Treffen: Die Netzwerkarbeit setzt sich aus regelmäßigen moderierten Treffen zu aktuellen energierelevanten Themen und einer kommunenspezifischen individuellen energietechnischen Beratung durch die Mitarbeiter des IfE zusammen. Bis 2021 wird einmal jährlich ein Treffen im gesamten Plenum stattfinden, um die Fortschritte unter den Teilnehmern auszutauschen und das weitere Vorgehen zu planen, drei weitere Netzwerktreffen finden in den Arbeitsgruppen 1 und 2 statt.

Zwölf Kommunen aus dem Landkreis Forchheim gehören zum Netzwerk: Obertrubach, Weißenohe, Effeltrich, Hallerndorf, Heroldsbach, Egloffstein, Hiltpoltstein, Igensdorf, Eggolsheim, Neunkirchen am Brand, Gräfenberg und Ebermannstadt. Daneben nehmen auch die Zweckverbände zur Abwasserbeseitigung im Trubachtal und Obere Schwabach teil.