Königsbad am Mittwoch wegen Streik geschlossen

Die Kindergärten der Stadt Forchheim vermelden eingeschränkte Öffnungszeiten - ausgenommen ist das Gerhardinger-Kinderhaus, welches einen regulären Dienstbetrieb aufrechterhält.



Da sich die Mehrheit der Angestellten des Königsbades am Streik beteiligen werde, könne die Sicherheit nicht im vollen Umfang gewährleistet werden, heißt es in der Mitteilung der Stadt. Deshalb bleibt das Königsbad inklusive Saunalandschaft für den öffentlichen Betrieb geschlossen. Das Schulschwimmen unter Aufsicht der jeweiligen Lehrkräfte findet vormittags statt.



Die städtischen Kindergärten haben am Mittwoch eingeschränkte Öffnungszeiten und schließen eine Stunde früher, also schon um 15 Uhr statt um 16 Uhr. Dies gilt auch für den Kinderhort Sattlertor, der um 16 Uhr statt um 17 Uhr schließt. Ausgenommen ist nur das Gerhardinger-Kinderhaus, das einen regulären Dienstbetrieb zu den gewohnten Öffnungszeiten aufrechterhält.