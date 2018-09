Klinikum Forchheim bietet Geburtsvorbereitungskurse an

Eine Schule für Eltern bietet seit Neuestem das Klinikum Forchheim. Den werdenden Eltern soll die Unsicherheit vor der Geburt des eigenen Kindes genommen werden.

Der Kurs wird laut Pressemitteilung vom Klinikum Forchheim angeboten, weil zahlreiche schwangere Frauen keinen Platz in einem Geburtsvorbereitungskurs einer niedergelassenen Hebamme finden könnten. Laut einer Erhebung des Forchheimer Landratsamtes bräuchte der Landkreis - gemessen an den Geburten (2015: 1015) - doppelt so viele niedergelassene Hebammen wie die gemeldeten 16. Der Chefarzt der Frauenklinik, Stefan Weingärtler, und die leitende Hebamme Petra Loher-Fischer hoffen, mit dem Angebot des Klinikums zur Entlastung der freiberuflichen Hebammen im Landkreis beizutragen. Zu Beginn erläutert die Kinderkrankenschwester die erste Zeit mit dem Neugeborenen. Das Wichtigste sei, die innere Zweisamkeit zwischen Mutter und Kind. Sie zeigt das richtige Anlegen an die Brust und erklärt, dass es bis zum Milcheinschuss drei bis vier Tage dauern kann.

Vorbeugendes Beckenbodentraining

Breitbeinig steht die Physiotherapeutin Ecatarina Heidel in der nächsten Stunde auf der Matte. Mit dem Körpergewicht auf den vorderen Zehenballen lässt sie sanft das Becken kreisen. Dies sind Übungen für das Beckenbodentraining nach der Geburt, denn durch die Schwangerschaft und Geburt ist dieser belastet und das kann später zu Senkung oder Inkontinenz führen.

Die Hebammen Martina Steck, Anne Bedruna, Grazyna Kuderewski, Dagmar Maier und Lisa Hubert klären über den Geburtsvorgang auf: Ohne Wehen kommt kein Kind. Um sich die Dauer einer Wehe vorstellen zu können, halten alle Teilnehmerinnen einen Eiswürfel in einer Hand - eine Minute lang. Langsam beginnt die Handinnenfläche zu schmerzen. Dann gibt es zwei Minuten Pause.

Hilfreich bei großen Wehenschmerzen sei eine bestimmte Atemtechnik, die die Anwesenden ausprobieren. Bei der sogenannten "Pferdeatmung" wird geschnaubt und durch die Lippen gepustet.

Für die Schwangeren in der 30. bis 32. Schwangerschaftswoche bietet die Elternschule eine gute Gelegenheit, die meisten der elf Hebammen persönlich kennen zu lernen.

Geburtszeitpunkt

Das Klinikum Forchheim nimmt Frauen ab der 36. Schwangerschaftswoche auf. Pro Jahr werden von rund 700 Neugeborenen lediglich sechs bis acht in eine Kinderklinik in der Nähe verlegt. Nur 23 Prozent der Kinder werden mit einem Kaiserschnitt zur Welt gebracht, ein laut Klinikum vergleichsweise niedriger Prozentsatz.

Die Elternschule dauert fünf malzwei2 Stunden, jeweils mittwochs von 15 bis 17 Uhr, und wird nach Bedarf angeboten. Der Kurs kostet 30 Euro. Er findet im Klinikum Forchheim statt, Krankenhausstraße 10, Raum 1520. Die Anmeldung erfolgt werktags von 8 bis 16 Uhr über Telefon 09191/610- 208, E-Mail Elternschule@klinikum-forchheim.de.