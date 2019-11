Kletterer in Fränkischer Schweiz schwer verletzt: Am Freitagnachmittag (22.11.2019) gab es einen schweren Kletterunfall am Röthelfels bei Gößweinstein-Morschreuth (Kreis Forchheim). Das berichtet die Polizei inFranken.de.

Rettungshubschrauber fliegt Schwerverletzten ins Krankenhaus

Gegen 13.30 Uhr wollte ein 27-Jähriger den Fels besteigen, unten sicherte ihn sein Kollege, ein 58-Jähriger, ab. Dabei löste sich aber plötzlich ein großer Felsbrocken. Der rund 500 Kilogramm schwere Brocken fiel hinab und streifte den 27-jährigen Kletterer. Dabei wurde der Mann schwer im Gesicht verletzt. Der Brocken schlug unten ein und verletzte den 58-Jährigen am Boden leicht.

Die Bergwacht kam und rettete den schwer verletzten 27-Jährigen mit einer Seilwinde. Mit einem Hubschrauber wurde er ins Krankenhaus geflogen.

